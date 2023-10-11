5 причин побывать на Валааме

Валаам – самый большой остров Валаамского архипелага. Остров-камень «вышел» из холодных вод Ладожского озера более трех тысяч лет назад. Первые люди появились здесь только в Х веке нашей эры, а в XIV был основан мужской монастырь. Сегодня это место паломничества православных и точка притяжения для тех, кто любит суровую северную природу. Есть пять причин для путешествия на Валаам.

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Первая причина: увидеть Спасо-Преображенский собор

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В теплое время года добраться до Валаама можно по воде. Время в пути на метеоре от Приозерска или Сортавалы – около часа, если повезет с погодой, которая меняется над Ладогой каждые 15 минут.

Голубые купола Спасо-Преображенского собора возвышаются над островом. Главный храм монастыря состоит из нижней – зимней, и верхней – летней, церквей. На первом этаже обстановка скромная, здесь хранятся святыни монастыря, чудотворные образы. Паломники приезжают из разных уголков России, чтобы поклониться им.

Здесь находится икона, которая совершила самый длительный и самый необычный крестный ход, – это образ Божьей матери Валаамской, которая в 2005 году побывала в космосе. Вместе с пилотами она обогнула Землю 488 раз. Для этого даже пришлось издавать специальный приказ об отправке образа на орбиту.

Нижний собор отапливается, там братия проводит большую часть года. Этажом выше – более нарядный, объемный, воздушный храм с высокими расписными сводами. Верхний собор – летний, не отапливаемый, зато более праздничный и торжественный. Монахи рассказывают, что это – именно северная русская традиция, связанная с климатом. Ни на Балканах, ни в Греции такого не встретить.

Во время богослужений поет братский хор. Канонический знаменный распев – древнерусская культура песнопения, сейчас редкость.

Вторая причина: побывать на монастырской ферме

В шести километрах от Спасо-Преображенского собора, на берегу одного из внутренних озер, находится Валаамская ферма. До нее можно добраться пешком или на электровелосипеде. Комплекс построили почти 150 лет назад не ради красоты: монахам на острове надо было что-то есть, а также ткать шерстяные полотна, шить теплую одежду. В обители завели коров, овец и кур.

Из овечьего руна по-прежнему вяжут варежки и носки. Чтобы они были мягче, добавляют шерсть альпака. Но главное богатство фермы – буренки. Братия варит из молока сыр, да какой!

Готовят три вида твердых сыров: грюер, монастико и пасторале. Некоторые виды сыров выдерживаются целый год. Делают и сыры сортов качотта, рикотта, моцарелла и другие.

Монахам на сыроварне помогают волонтеры. Оказывается, на Валаам можно приехать не только в качестве паломника или туриста. Здесь рады всем, кто не боится тяжелой работы. Например, фасовать и упаковывать сыр.

Кстати, сыр можно продегустировать и взять с собой в качестве съедобного сувенира.

Третья причина: понаблюдать за разведением форели

На Валааме разводят радужную форель. Еще в XIX веке братия выводила рыбу некоторых видов, таких как палия, сиг. Возрождение рыбоводства в монастыре произошло в 2002 году, и с этого времени началась история форелевого хозяйства.

В специальных инкубаторах лососевые вылупляются из икринок и набираются сил прежде, чем оказаться в Ладоге. Подростков пересаживают в садки – резервуары из сетей разного размера, причем под открытым небом, чтобы привыкали к естественной среде. Над садками натягивают сетку, чтобы чайки не таскали молодняк.

Самых маленьких рыбок начинают кормить в 6 утра. Еду им дают каждые полтора часа и так до заката. Чем старше рыба – тем реже она получает питание. В корме – витамины, микроэлементы, белки и аминокислоты – все самое полезное.

График кормления рыб ведется ежедневно. Во время каждой трапезы проверяют, насколько форель подросла. Также работники форелевого хозяйства следят за чистотой в садках, за тем, чтобы не было паразитов, добавляют в корм лечебные препараты.

Для взрослых особей есть специальное большое «общежитие». Здесь они набирают массу, этот процесс может занимать два года. Вылавливают форель, когда она достигает полутора килограммов.

Самая вкусная форель – копченая. Готовят ее обычно ранним утром. Запах ольховой стружки разлетается по округе. Никаких усилителей вкуса – все только натуральное.

Четвертая причина: ощутить целебные свойства природы

Противоречивая и переменчивая погода Валаама привлекла сюда метеорологов. Круглый год специалисты следят за уникальной экосистемой на архипелаге. Например, они отмечают, что 2003 год был самым жарким – зафиксированы одномоментные повышения температуры воздуха до 30 градусов. Для Ладожского озера это экстремальные значения.

Обычно вода в озере прохладная, сильный ветер не дает ей прогреться. Не покупаешься особо, зато для подводного животного мира – курорт. Чем больше осадков, тем больше в воде содержание кислорода. На Валаамском архипелаге есть и озера, где в придонных горизонтах фактически отсутствует кислород, и можно видеть абсолютно белую жидкость.

На Валааме прекрасно себя чувствуют все деревья. Они старожилы, которые могут рассказать, что происходило на архипелаге последние сотни лет. Есть сосны, которым больше двухсот лет, есть и старше. На стволах можно увидеть повреждения от пожаров, в том числе и времен Великой Отечественной войны.

Валаам – уникальный природный объект, очень интересный с точки зрения биологии. Он оставляет очень сильные впечатления, и тот, кто побывает здесь, затем хочет вернуться. Еще все, кто приезжает на архипелаг даже на несколько дней, замечают улучшение самочувствия. В разных частях острова свой микроклимат, и его смена происходит мягко. Получается тренировка для сердца, а разные пейзажи помогают бороться со стрессом.

Пятая причина: отведать монастырского меда

В одном из Валаамских садов, среди душистых цветов и трав, разместилась пасека. В конце лета под пчелиные песни послушники собирают урожай меда.

Пчелы на Валааме особенные, породы бакфаст. Такие же трудяги, как и монахи, редко болеют, не боятся холодов, а еще миролюбивы. В распоряжении пчел большой сад с целебными цветами и травами, среди которых акация, чабрец, шалфей. Но чтобы добыть мед из сот, братии приходится постараться. Послушники рассказывают, что сложность состоит в том, что пчелы неравномерно выстраивают медовое покрытие. Его сложно снять ножом, поэтому используют специальный инструмент, напоминающий вилку.

Медовый спас символизирует окончание теплого времени года, даже если за окном еще жара.

На Валааме говорят так: «Медовый спас – рукавички припас. Яблочный спас – тулупчик припас. Ореховый спас – валеночки припас». На все вкусные спасы проходят праздничные службы. Сладости и фрукты обязательно освящают.