Назван предполагаемый турпоток нового курорта в Дагестане

Возможный туристический поток на новый морской курорт Дагестана может достигать 170 миллионов человек, заявил заместитель генерального директора корпорации «Кавказ.РФ» Николай Гончаров. Об этом сообщает РИА Новости.

© Shutterstock

«В паре часов лета до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан. Это более 170 млн человек потенциальных туристов», — рассказал Гончаров.

Своим прогнозом замгендиректора поделился в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий».

Как уточнил Гончаров, сейчас ведется работа с 10 потенциальными инвесторами, которые готовы обрести статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Дагестана в нынешнем году.

«Уже разработана и согласована документация по планировке территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяженностью шесть километров с современными гостиницами, парками, развлечениями для всей семьи», — обратил внимание он.

В конце лета стало известно, что срок введения электронных путевок операторами по въездному туризму перенесут.