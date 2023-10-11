В России предложили создать федеральную сеть мотелей
Россия нуждается в создании федеральной сети мотелей. Это необходимо для развития автотуризма и поддержки отрасли в целом. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
«У нас нет ни одной сети мотелей, хотя они нужны. Мы готовы сотрудничать по вопросам коллективных средств размещения и питания, совместно развивать объекты придорожного сервиса», – заявил эксперт в комментарии «ФедералПресс».
При этом концепция такой сети мотелей должна быть качественно продумана, продолжает Прасов.
«Для многих городов автотуристы являются приоритетным потоком, поэтому автотуризм имеет большие перспективы в нашей стране», – заметил он.
Дело в том, что на некоторых направлениях существует недостаток железнодорожного и авиасообщения, и многие туристы выбирают автомобиль как средство путешествия.
«Уверен, поток автотуристов будет расти с каждым годом. И этот большой объем автопутешественников необходимо обеспечить качественными услугами», – заключил Прасов.