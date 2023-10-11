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В России предложили создать федеральную сеть мотелей

Россия нуждается в создании федеральной сети мотелей. Это необходимо для развития автотуризма и поддержки отрасли в целом. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

В России предложили создать федеральную сеть мотелей
© unsplash.com

«У нас нет ни одной сети мотелей, хотя они нужны. Мы готовы сотрудничать по вопросам коллективных средств размещения и питания, совместно развивать объекты придорожного сервиса», – заявил эксперт в комментарии «ФедералПресс».

При этом концепция такой сети мотелей должна быть качественно продумана, продолжает Прасов.

«Для многих городов автотуристы являются приоритетным потоком, поэтому автотуризм имеет большие перспективы в нашей стране», – заметил он.

Дело в том, что на некоторых направлениях существует недостаток железнодорожного и авиасообщения, и многие туристы выбирают автомобиль как средство путешествия.

«Уверен, поток автотуристов будет расти с каждым годом. И этот большой объем автопутешественников необходимо обеспечить качественными услугами», – заключил Прасов.