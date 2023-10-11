Турпоток в Сахалинскую область вырос на 30% в 2023 году

Регион в этом году посетило 350 000 туристов.

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За январь-август 2023 года на Сахалин и Курилы было совершено около 350 тыс. туристических поездок, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, объявила пресс-служба областного правительства.

Популярными местами отдыха для туристов стали Лагуна Буссе, мысы Птичий и Великан, маяк Анива, бухта Тихая и Курильские острова. Особой популярностью также пользовался пеший туризм.

Увеличение количества туристов связывают в областном министерстве туризма с развитием инфраструктуры. Летом были открыты несколько глэмпингов, построенных с помощью грантовых средств в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Также область обустроила зоны отдыха на морском побережье в Анивском, Углегорском, Холмском, Невельском и Долинском районах.

Развитие транспортной инфраструктуры также способствовало увеличению туристического потока. Открытие нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска сделало область более доступной для посетителей.

По словам министра туризма региона Артема Лазарева, развитие транспортной системы дало импульс островному туризму.

Наиболее популярным месяцем среди туристов остается август. Однако в этом году значительный рост туристического потока был зафиксирован уже в мае-июне.

Туристы готовы посещать Сахалинскую область практически в любое время года, поэтому регион постепенно уходит от сезонности.