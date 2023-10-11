Новые штрафы для туристического бизнеса требует Камчатка

На Камчатке предлагают ввести административную ответственность за отсутствие регистрации в МЧС туристических групп, которые отправляются в поход по маршрутам повышенной сложности, сопряжённых с риском для жизни и здоровья, сообщает ИА DEITA.RU.

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Отвечать будут как туроператроры, так и гиды-инструкторы. Санкции для них предложено внести на федеральном уровне, в Кодекс об административных правонарушениях. Такое решение приняли камчатские депутаты на общем собрании парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось в эту среду.

Ранее призывам регистрироваться в МЧС обращался к туристам профильный министр Камчатки, подчеркнув, что спасатели, конечно, в любом случае будут искать пропавших путников, но если группа зарегистрирована, то найти её будет гораздо проще.

Сейчас на Камчатке извергается Ключевской вулкан, сегодня он выстрелил пеплом на шесть километров, по желобам на южных склонах исполина извергается лава. Очевидно, что туристам на вулкане сейчас не место, но в 2021 году группа экстемалов покорила Ключевскую Сопку в процессе извержения и умудрилась пожарить на лаве сосиски. А когда в апреле этого года вулкан Шивелуч засыпал несколько посёлков рекордными объёмами пепла, так, что была угроза здоровью жителей ближайших посёлков, нелегальные турфирмы предлагали экскурсии в зону активности вулкана.