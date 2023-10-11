Чем привлекает туристов глэмпинг по-магадански

Отдых на берегу Охотского моря. Магаданские предприниматели развивают глэмпинг в одном из самых живописных мест региона – на Нюклинской косе. Там поставили оборудованные всем необходимым палатки. В планах строительство каркасных домов. Подробности – в материале корреспондента «МИР 24» Александра Ланскова.

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Кровати, плита с чайником, электричество и обогреватель. Раньше Егор Губышев приезжал в эти места с палаткой один. Теперь привез всю семью испытывать на себе новое понятие – глэмпинг.

«И рыбалка здесь, и просто погулять, детям здесь тоже найдется, чем заняться. Они тут какую-то кузню собрались строить на берегу. И шашлычок вечером», – поделился житель Магадана Егор Губышев.

На берегу Охотского моря четыре таких шатра. Нюклинская коса – знаковое место для Колымы. Именно здесь высадилась первая экспедиция геологов, открывших месторождения золота. Теперь пляж в аренде местных предпринимателей. Глэмпинг на берегу, а чуть выше на скалах будут каркасные дома. Чтобы база отдыха могла принимать больше гостей, владельцы получили и осваивают «Дальневосточный гектар».«Деревянные качественные, серьезные дома уже поставим, чтобы люди не переживали. У некоторых возникает вопрос, почему палатка? Как там с отоплением, что это вообще такое? Там уже вопросов таких не будет. Все будет оборудовано», – рассказал предприниматель Валерий Титенок.

Купаться тут вряд ли будут даже летом, но пляж все равно благоустроят. Здесь будет несколько бань, кухня и санузлы в каждой палатке.

«Есть предложение фактически удвоить эту площадь, насколько я пониманию. Если бизнес готов ее освоить, благоустроить, создать условия для людей, то это можно только приветствовать, поддерживать. Есть соответствующие программы в Магаданской области по поддержке инвестпроектов», – сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.