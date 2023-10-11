С крыши кубачинской башни открывается великолепный вид на окрестные горы, села и дороги. Одна из них ведет в Ицари, где тоже есть круглая дозорная башня. Она датируется XVI веком и включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Путь к ней лежит мимо сел Дуакарского сельсовета, и в них также есть немало интересного.

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Маршрут Кубачи — Дуакар — Ицари подходит не только для автотуризма, но и для пеших походов, горного мототрекинга и прогулок на квадроциклах. В сухую погоду грунтовые дороги на маршруте вполне проходимы для машин с моноприводом, но в дождь лучше ездить на полноприводных автомобилях.

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Дуакар

По преданию, три даргинских селения Урахи, Уркарах и Дуакар были образованы тремя братьями. Основатель Дуакара забрался дальше всех от родных мест, название села означает «вершина потерявшегося, изгнанного».

В Дагестане дуакарцы славятся шумными свадьбами, ну, а в будни они занимаются животноводством и пчеловодством. Дуакарские земли — образец террасного земледелия. Раньше на террасах выращивали пшеницу и овес, но сейчас они используются в основном как сенокосные площади.

Дуакар — административный центр сельсовета, куда входят еще восемь сел. С архитектурной точки зрения интересен Сурсбук — село-крепость с остатками фортификационных сооружений с мощной кладкой стен и арочными входами. Историческая часть села нежилая, заросла густой порослью крапивы.

В стены трижды восстановленной мечети в Муркарахе вмонтированы десять каменных резных плит с арабскими письменами и узорами. Одна из плит датирована 1328 годом.

На окраине села Сумия есть сероводородный источник. Местные жители уверяют, что вода из него улучшает пищеварение, помогает при болезнях желудка, выводит камни и песок из почек.

Ицари

Ныне покинутое жителями село Ицари находится вдали от оживленных трасс в верховьях реки Уллучай на высоте 1552 метров над уровнем моря. По преданию, Ицари образовалось в XVI веке в результате слияния соседних селений, пострадавших от эпидемии холеры. Название переводится как «ты был огнем», очевидно, селение было восстановлено после пожара.

В старой части сохранились останки крепостной стены. Некогда неприступные стены смотрят сейчас на редких гостей пустыми дверными проемами и бойницами.

Ицари считалось крупным культурно-религиозным центром распространения ислама в Дагестане, средоточием образованности и научной мысли. Здесь жили переписчики арабских книг. В кладке домов встречаются резные камни с арабской вязью.

Главная достопримечательность Ицари — возвышающаяся на горе над селом круглая башня. Она была построена для обороны от иноземных захватчиков и соседних племен, «которые сжигали посевы и угоняли скот», — так гласит арабская надпись на стене башни, ее перевел профессор Амри Шихсаидов. Башня защищала единственный подступ к Ицари с северо-запада, куда обращены бойницы. Со стороны аула стены глухие, за исключением входа, расположенного на высоте 3 метров от земли. Попадали в башню по веревочной лестнице, которая затем убиралась.

По преданиям, башня имела восемь этажей. Диаметр нижнего — 6,6 метра, толщина стен — 1,5 метра. На фотографиях 50-х годов еще видны пять этажей, а к началу 90-х осталось только три с половиной этажа.