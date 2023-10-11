На 10% выросли на ГЖД перевозки двухэтажными поездами за 9 месяцев этого года
Со станций Горьковской магистрали с января по сентябрь включительно 2023 года двухэтажными поездами отправлено около 1,4 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за те же 9 месяцев прошлого года.
На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырём маршрутам:
· Москва – Казань;
· Москва – Ижевск;
· Москва – Чебоксары;
· Москва – Йошкар-Ола.
Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.
Каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.