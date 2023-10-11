На 10% выросли на ГЖД перевозки двухэтажными поездами за 9 месяцев этого года

Со станций Горьковской магистрали с января по сентябрь включительно 2023 года двухэтажными поездами отправлено около 1,4 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем за те же 9 месяцев прошлого года.

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На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырём маршрутам:

· Москва – Казань;

· Москва – Ижевск;

· Москва – Чебоксары;

· Москва – Йошкар-Ола.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.