Казань вошла в тройку самых востребованных в ноябрьские выходные городов

Столица Татарстана вошла в тройку городов России, наиболее востребованных среди соотечественников в ноябрьские выходные. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

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Доля бронирований в России составляет 67%. Из них на Москву приходится 20%, на Санкт-Петербург — 16,5%. Казань с 7% занимает третью строчку рейтинга.

Кроме того, россияне собираются в Сочи (6%), Адлер (5%), Калининград (4,6%), Нижний Новгород (4%), Эсто-Садок (3,8%), Махачкалу (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).

Наиболее востребованными зарубежными направлениями стали Стамбул (8,7% бронирований), Минск (5,0%) и Дубай (4,5%). Также россияне выбирали отдых в Пекине (4,1%), Баку (3,4%), Ереване (3,0%), Риме (2,4%), Милане (2,0%), Самарканде (1,9%) и Париже (1,5%).