Идем из варяг в греки: найдена часть известного торгового пути

В лесу под Смоленском нашли самую старую дорогу в России — ей 1100 лет. По этой дороге проходил путь «из варяг в греки». «Вечерняя Москва» связалась с местным экскурсоводом и выяснила подробности.

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Участники Смоленско-Гнездовской археологической экспедиции нашли маршрут, по которому проходил волок (способ передвижения судов по суше. — «Вечерняя Москва»). Примерно в 12–13 километрах к западу от Смоленска на обоих берегах Днепра находится Гнездовский археологический комплекс, который занимает обширную территорию как минимум в 366,6 гектара. Он представляет собой один из крупнейших памятников древнерусской истории и эпохи викингов, случайно открытый в середине позапрошлого века во время строительства железной дороги.

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"Гнездово — это привлекательное для туристов место. Там находятся поселения, история которых восходит к IX–X векам", — рассказала «Вечерней Москве» кандидат географических наук, преподаватель Смоленского госуниверситета, экскурсовод Тамара Ватлина.

Этот участок дороги не используется местными уже долгие годы. После многолетней работы сотрудники Государственного исторического музея и МГУ имени Ломоносова выяснили, что дорога намного старее, чем предполагалось. Изначально считали, что она относится примерно к XVII веку.

Но технология высокоточного исследования позво лила установить, что ее возраст — около 1100 лет.

"Это поселение было одной из перевалочных баз на маршруте. Сам путь обслуживали местные", — говорит Тамара Ватлина.

Географическими методами удалось выполнить описания пройденных маршрутов и доказать, что те археологические памятники, которые есть на этом торговом пути, подтверждают, что была такая водная магистраль из рек и озер. Кроме того, разработан туристический маршрут по этим местам.

Правда, он подходит туристам, которые готовы сплавляться по рекам. Были созданы и интересные картографические материалы. И сам путь «из варяг в греки» можно считать своеобразной водной осью древнерусского государства.

Сам путь изучали и представители Смоленского детско-юношеского центра туризма и краеведения, и целая группа географов. По маршруту они проследовали на лодках и лично убедились в существовании пути.

"Еще на пути обнаружены курганы примерно того же периода — IX–X веков, — говорит Ватлина. — В то время была такая практика захоронений, когда рядом с человеком укладывали те вещи, которые могли пригодиться ему в загробной жизни".

Найденные вещи частично находятся в Эрмитаже, Государственном историче ском музее. Ну и, конечно, в нашем областном историческом музее.

По словам кандидата исторических наук, доцента исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрия Борисенка, свое название — «из варяг в греки» — путь получил из-за того, что грузы перевозились из скандинавских стран во владения византийские.

"Упоминание именно такого названия встречается уже в «Повести временных лет». А этот памятник восходит к XII веку, временам правления Владимира Мономаха, — говорит Юрий Борисенок. — Раскопки археологов в Гнездове имеют древнюю историю и относятся к 1867 году, когда были найдены первые артефакты во время прокладки первой железной дороги от Витебска до Орла через Смоленск".

По словам историка, первые регулярные раскопки начались в 1874 году: — Они продолжались до 1917 года. А после Великой Отечественной войны известный археолог из Московского государственного университета Даниил Антонович Авдусин в течение многих лет руководил экспедициями в этих местах.

После его смерти эти экспедиции долгие годы возглавляла известный археолог с исторического факультета МГУ Тамара Анатольевна Пушкина. А с 1995 года прибавилась экспедиция из Государственного исторического музея, которой руководит известный археолог Вероника Мурашова. В этом году нашли самый большой фрагмент, который еще раз подтвердил, что путь «из варяг в греки» действительно существовал. А Гнездово в какой-то момент было даже важнее Смоленска.

ЦИФРА

450 метров составляет длина участка пути «из варяг в греки» в Гнездове.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Эрлихман, историк:

"Гнездово действительно один из важнейших участков этого пути. Другое дело, что большинство людей просто не слышало о Гнездове. Но исследования проводились еще в XIX веке, были продолжены после войны. И с тех пор там беспрерывно продолжают вести раскопки".

Историко-туристические маршруты

Сегодня в стране официально действует 35 национальных маршрутов для путешественников. Туроператоры составили собственный рейтинг самых популярных из них.

«Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области). Тур в 4 дня и 3 ночи, проходящий по маршруту Торжок — Знаменское-Раек — Василево — Вышний Волочек — Валдай — Крестцы — Великий Новгород — Тосно — Гатчина) обойдется примерно от 25 тысяч рублей на одного туриста.

Трехдневный тур «Вся Карелия» (Санкт-Петербург — Александро-Свирский монастырь — Олонец — деревня Киндасово — Петрозаводск — вулкан Гирвас — музей-заповедник «Кивач» — Кинерма — Сортавала — Рускеала — Лахденпохья — Приозерск — Санкт-Петербург) потребует минимальных трат в размере примерно 12 тысяч рублей за одного туриста. Дорога оплачивается отдельно.

«Истории и тайны средневекового Выборга» можно узнать за 3 дня и 2 ночи. Тур из Северной столицы обойдется от 23 тысяч рублей с человека. Без учета стоимости дороги до Санкт-Петербурга.

«Жигулевские выходные». За 4 дня путешественники увидят национальный парк «Самарская Лука», который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, село Ширяево, в котором Илья Репин писал картину «Бурлаки на Волге», смогут продегустировать знаменитое «Жигулевское» в рамках экскурсии по заводу. Стоимость — от 12,9 тысячи рублей. Проезд до Самары оплачивается отдельно.