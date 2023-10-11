Что из себя представляют "пионерские" лагеря для взрослых

Дети, которые когда-то писали домой из пионерского лагеря "мама, забери меня отсюда", выросли и готовы выложить круглую сумму, чтобы снова туда вернуться. Вожатые, утренняя зарядка, туалет на этаже, мальчики - отдельно, девочки - отдельно, вечерние песни у костра - это набирающий популярность у взрослых россиян лагерный отдых. Как вернуться в "режимное" детство, "РГ" рассказали организаторы этого вида отдыха.

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Многие помнят слова директора лагеря из советского фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" товарища Дынина: "Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго: спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь?" А теперь мы - большие и лагеря совсем другие. Причем каждый может найти то, что ему по вкусу.

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Например, основная аудитория лагеря "Жара", который принимает смены по выходным дням в Ижевске, Санкт-Петербурге и Московской области, - люди в возрасте от 30 до 55 лет. Его организатор и директор Надежда Ходырева объясняет это тем, что в таком возрасте нас уже сложно чем-то удивить, и мы ищем новые эмоции.

"Кроме того, после 30 сложнее заводить друзей - мы все в интернете, мы закрыты, не умеем знакомиться, и нам не хватает общения. А после совместного отдыха в лагере люди начинают общаться, ходят куда-то вместе, некоторые потом женятся", - рассказывает она.

Конечно, взрослые - это не дети. Но это только на первый взгляд.

"В пятницу люди приезжают к нам после работы уставшими. Они закрыты, недоверчивы, некоторые даже говорят: "Ну, посмотрим, как все будет, может быть, завтра уедем". Это самый сложный день - мы должны с ними сблизиться, немного их раскрепостить.

Кроме того, поначалу сталкиваемся с сопротивлением насчет запрета алкоголя. Кто-то возмущается, некоторые пытаются запереться в комнате, чтобы выпить тайком. Также в первый день после открытия смены мы проводим мероприятия для сплочения отряда: например, поиски "украденных" вожатых", - говорит Надежда.

И, конечно, вечером - дискотека! А утром - подъем в соответствии с неумолимым распорядком дня.

Директор лагеря отмечает: "Некоторым, конечно, хочется в выходной день поспать подольше. Но у нас режим: подъем, зарядка. И уже начинаются увлекательные мероприятия с молодыми энергичными вожатыми. Например, конкурсы - творческие, интеллектуальные, спортивные. Чтобы каждый нашел что-то для себя. Люди начинают понимать, что к чему, раскрываться и получать удовольствие. Разумеется, есть и тихий час, причем из-за насыщенной программы большинство действительно спит. Вечером у костра это уже совсем другой коллектив - уставший, но довольный, дружный, благодарный".

В этой атмосфере взрослые, привыкшие к комфорту, не возражают против традиционных лагерных условий.

В лагере для бизнесменов игры пользуются большей популярностью, чем деловая программа.

"В Ижевске мы проводим мероприятия в настоящем детском лагере с 4-5-местными палатами: там девочки живут отдельно от мальчиков, удобства - на этаже, в общем, все по-настоящему. А в Подмосковье несколько другие условия - лагерь находится на территории гостиницы с двухместными номерами, и семейные пары, например, могут жить вместе". Смены бывают тематическими. Можно выбрать "Лихие 90-е", "Голливуд", "Хогвартс" или "Пираты".

Есть и целые лагеря определенной направленности. Например, в Чите три раза в год сбивают в отряды бизнесменов. София Бабинская, организатор "Небизнес лагеря", рассказала "РГ", что первую смену для предпринимателей ее команда провела в июле на территории оздоровительного курорта. Смена состояла из 25 человек и длилась 4 дня.

"Мы выбрали краткосрочный формат, поскольку владельцев и руководителей компаний очень сложно вырвать из рабочего графика на длительный период. К тому же неделя или две - формат скорее полноценного отпуска, а здесь мы были бы неконкурентными для целевой аудитории", - пояснила она.

Программа была сверстана в соответствии со слоганом "Для тела и дела". Но все пошло не совсем так, как планировали организаторы.

"Сначала нам казалось, что участников привлечет именно деловая часть программы. Но оказалось, что на первом месте - игры, танцы и подобные активности", - вспоминает София. По ее словам, вечерами перед участниками "Небизнес лагеря" выступали предприниматели, добившиеся больших результатов в медицинском, строительном, ресторанном и производственном бизнесах. А днем программа состояла из игр и обучения, которое проводили бизнес-тренеры. Но лагерь есть лагерь, и для деловых людей не сделали исключения. "Было строгое расписание, зарядка по утрам, "огоньки" по вечерам, организованное питание и компот в граненых стаканах", - заверила директор.

Свои лагерные смены проводят для клиентов различные фирмы и организации. Например, в уральской компании, занимающейся оптово-розничной продажей сантехники, нам рассказали, что уже шесть лет ежегодно собирают клиентов в лагере "Коммунальщик".

В этом году заезд получился самым масштабным: в нем приняли участие 100 партнеров компании из 11 регионов.

"Гости распределяются по отрядам, за ними закрепляются вожатые. В программе стартины, конкурсы, совместные репетиции выступлений по отрядам, посиделки у костра. В этом году тема заезда была сказочной. Участники готовились к конкурсу костюмов и переделывали сказки на новый лад". Звучит забавно, но такой формат действительно способствует укреплению партнерских связей.

Комментарий психолога

Что такое "лагерь для взрослых"?

Надежда Мазурова, доктор психологических наук, директор Института психологии им. Л.С. Выготского

Это фактически игровой тренинг. В реальной жизни игр не так много. Взрослые люди думают, что все в их действительности всерьез, утрачивают гибкость реакций, радость жизни. А игры хочется.

Это психологическая группа. Можно узнать себя и людей вокруг. Общаться "без рамок" под руководством "вожатых". Риска никакого, поскольку после такой игры можно по своему желанию никогда больше не встретиться. Все атрибуты психологической группы общения налицо: костер и знакомство, "свеча" в середине и в конце смены или по вечерам, карточные игры с вопросами, совместные выполнения заданий, "шеринг" в конце каждого задания. К психологу один на один не каждый решится пойти, а так, в группе - очень легко. Некоторые "пионеры" используют лагерь для поиска спутника жизни.