Турпоток на Северный Кавказ увеличился в 1,5 раза

Турпоток на Северный Кавказ за 8 месяцев увеличился в 1,5 раза
Северный Кавказ за 8 месяцев 2023 года посетили 1,8 млн человек, что на 52% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.
"Опираясь только на официальную статистику, можно констатировать стабильный рост туристического потока в регионы округа. Так, за январь-август 2023 года данный показатель составил порядка 1,8 млн человек, что на 52% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал Чайка на заседании Совета при полпреде президента РФ в СКФО, слова которого приводятся в сообщении аппарата полпредства.
Чайка сообщил, что Минэкономразвития России совместно с субъектами СКФО проводит работу по корректировке методики подсчета турпотока, поскольку в реальности он значительно выше рассчитываемого по действующим правилам. Представитель президента также отметил важность проводимого эксперимента по регулированию и повышению прозрачности на рынке гостевых домов, поскольку они составляют значительную долю от всех коллективных средств размещения.
"Принятая Стратегия развития туризма на территории СКФО до 2035 года отражает в себе все основные элементы и инструменты реализации государственной политики по комплексному развитию туризма в округе. Планом мероприятий по реализации Стратегии предусмотрен целый спектр задач. <...> Однако с учетом меняющейся политической и экономической обстановки необходимо своевременно дополнять план мероприятиями, обеспечивающими опережающее развитие отрасли", - сказал полпред.
Он добавил, что СКФО обладает большим потенциалом в туристско-рекреационной сфере, который создает условия для развития практически всех видов туризма. Среди них - культурно-познавательный, бальнеологический, горнолыжный, экологический, гастрономический, сельский, деловой, спортивный, автомобильный, промышленный, а в планах - и круизный.