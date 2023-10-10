Турпоток на Северный Кавказ увеличился в 1,5 раза

"Опираясь только на официальную статистику, можно констатировать стабильный рост туристического потока в регионы округа. Так, за январь-август 2023 года данный показатель составил порядка 1,8 млн человек, что на 52% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал Чайка на заседании Совета при полпреде президента РФ в СКФО, слова которого приводятся в сообщении аппарата полпредства.