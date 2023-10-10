7 городов недалеко от Москвы, идеальных для осенних выходных

Осенью хочется шуршать опавшими листьями, делать фотографии с ярким зонтом и путешествовать по небольшим уютным городам.

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«Вечерняя Москва» вместе с экспертами сервиса путешествий tutu подготовила список из семи городов, расположенных недалеко от Москвы, для отличного осеннего уик-энда.

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Тула

Город оружейников, пряников и самоваров идеально подходит для осенних прогулок. Сердце Тулы — старинный кремль, памятник архитектуры XVI века. На его территории находятся Успенский и Богоявленский соборы, а также несколько музеев, включая «Тульский пряник» и Военно-исторический музей. От стен кремля тянется пешеходная улица Металлистов с кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. По ней можно дойти до скамьи примирения и памятника Левше — тому самому, который подковал блоху. А еще в Туле уютная набережная реки Упы: особенно красиво здесь вечером, когда зажигается иллюминация.

Коломна

Подмосковная Коломна — город-открытка: небольшой, но невероятно фотогеничный, причем с любого ракурса. Здесь тоже есть свой кремль и необычные музеи: пастилы, трамваев, патефона, самовара, любимой игрушки. Музеи небольшие, но очень уютные, а их экспозиции приятно удивляют наполненностью и разнообразием. Для гостей иногда проводят интерактивы и тематические вечера, так что скучно точно не будет. И не забывайте, что в Коломне пекут очень вкусные калачи. Обязательно захватите парочку домой.

Сергиев Посад

Гордость этого города — знаменитая Троице-Сергиева лавра. Успенский собор с куполами, украшенными золотыми звездами, часто изображают на сувенирах. Древнейшее сооружение на территории лавры — Троицкий собор, в котором хранятся мощи Сергия Радонежского. Обязательно загляните в Трапезную церковь: внутреннее убранство и резной позолоченный иконостас впечатляют. Среди других достопримечательностей города — Музей игрушки, в экспозиции которого собраны удивительные экспонаты со всего мира, а также выставочный зал «Колокола Руси», где можно обучиться колокольной игре или пройти сеанс билотерапии: считается, что характерный звон полезен для здоровья. Если хотите сделать красивые снимки Троице-Сергиевой лавры, поднимитесь на Блинную гору. Это одно из самых любимых мест у горожан, туристов и фотографов. Виды отсюда действительно живописные.

Ростов

Ростов Великий — небольшой город, но его достопримечательностей хватит на целый уик-энд. В центре внимания, конечно, кремль, который наверняка покажется вам знакомым: именно здесь снимали сцены из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Если хотите почувствовать себя как в Европе, отправляйтесь в Спасо-Яковлевский монастырь: Димитриевский собор, построенный графом Шереметевым, напоминает сооружения флорентийских архитекторов. Обязательно поднимитесь на монастырские стены: с них открывается красивый вид на озеро Неро. В получасе езды от центра Ростова — красивая усадьба дворян Леонтьевых. Это очень живописное место для осенних прогулок — с ухоженными аллеями, прудами и мостиками.

Плес

Осенний Плес как будто сошел с картины Исаака Левитана: художник очень любил этот уютный город и находил в нем вдохновение. Несмотря на компактные размеры, концентрация достопримечательностей здесь впечатляющая. Можно прогуляться по набережной, изучая причудливые скульптуры. Не забудьте фотографироваться с известной «Дачницей», которая замерла у бронзового мольберта. Кстати, у памятника есть реальный прототип — Софья Кувшинникова, возлюбленная молодого Левитана. Купить сувениры и выпить кофе можно на Торговой площади. Обратите внимание на расположенную здесь каменную Воскресенскую церковь, построенную в 1817 году. Если же хотите увидеть панораму города, поднимитесь на Соборную гору: считается, что именно отсюда начинался Плес. На ней стоит устремленный ввысь Успенский собор — старейшая городская постройка.

Суздаль

За богатое архитектурное наследие Суздаль получил статус города-музея. Кажется, сам воздух здесь пропитан духом уютной русской глубинки. Узнать об истории Суздальского кремля, который, увы, не сохранился до наших дней, можно в музее, расположенном в Архиерейских палатах XV–XVIII веков. Рядом — Рождественский собор, в котором сохранилась роспись XIII и XV веков. В Суздале находится целый Музей деревянного зодчества: постройки сюда свозились со всей Владимирской области. Здесь есть жилые дома, амбар, колодец и даже необычная Преображенская церковь, которая по форме напоминает пирамиду. За последние пару лет в городе открылось сразу несколько интересных гастрономических проектов, в рамках которых предлагают попробовать блюда русской (и не только) кухни.

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