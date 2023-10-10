Превосходят ли отели Сочи по сервису Турцию

Премиальные отели Сочи превзошли в этом году по уровню сервиса турецкие и черногорские гостиницы аналогичного сектора. Об этом РБК Краснодар заявил управляющий апартаментов Morskoy Resort Михаил Лянгасов.

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Редакция поинтересовалась у подписчиков ТГ-канала «Крыша ТурДома», согласны ли они с его утверждением. Выяснилось, что только 2% респондентов разделяют мнение эксперта.

За 2 часа в опросе приняло участие более 1000 человек, а в комментариях под ним отметилось почти 100 респондентов. Лишь 2% проголосовавших полностью согласились с высказыванием Лянгасова. Еще 9% согласны отчасти: по их мнению, в хорошем отеле в Сочи обслужат точно не хуже.

«По цене хороший уровень Сочи и хороший уровень Турции примерно одинаков уже многие годы. Но разница в подходе: если в Турции это AI, то в Сочи за все платишь», – отметил в комментариях под опросом один из участников.

При этом 12% опрошенных сочли, что управляющий апартаментов Morskoy Resort заблуждается, а сочинский сервис не дотягивает до уровня турецких курортов.

«Ценник конский. А сервис будто одолжение делают», – заявил подписчик. «А я раз в Сочи съездил за 10 лет – мне хватило, чтобы понять, что не поменялось ничего», – добавил другой.

Однако нашлись и читатели, которые выразили противоположное мнение. «Я же могу утверждать обратное. Моя семья 2–3 раза в год с 2016-го ездит в Сочи. Видимо, мы про разные сервисы говорим, так как для моей семьи сервис весьма достойный», – уверяет один из них.