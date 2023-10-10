На Лысой горе во Владикавказе появится круглогодичный курорт

Во Владикавказе установили новую канатную дорогу. Та, что здесь была прежде, перестала работать более 30 лет назад.

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Новая канатка ведет почти из центра города на гору Лысую, поднимаясь на высоту 1038 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид на столицу Северной Осетии, и здесь же появится масштабный тематический парк, который будет работать круглый год и мгновенно превратит Владикавказ в горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой.

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О том, что канатная дорога смонтирована, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Также он добавил, что в строящемся тематическом "Алания Парке" уже проложена горнолыжная трасса длиной 1,7 тысячи метров, проведено освещение, работает система снегоподдержки. Кроме того, установлено колесо обозрения. Кстати, этот механический аттракцион - самый высокий в материковой Европе, потому что установлен на горе. Туристы на этом колесе обозрения смогут подняться на 41 метр - вид оттуда просто фантастический!

Стоит отметить, что Лысая гора находится в пределах городской черты Владикавказа. В 1980 году здесь была открыта канатная дорога, ведущая в великолепный парк и на обзорные площадки, откуда открывался вид на столицу Северной Осетии с высоты птичьего полета.

Это место было одной из точек притяжения туристов. Но в 1992 году канатку закрыли - по причине износа. Ее никто не хотел ремонтировать. А парк на горе пришел в запустение.

Больше 30 лет великолепная зона отдыха была заброшена, и трудно было предположить, что когда-нибудь она обретет вторую жизнь. Но затем власти республики нашли инвесторов, которые оценили перспективность места и решили вложить в создание нового парка развлечений на Лысой горе свыше трех миллиардов рублей. К работе здесь приступили еще в начале этого года, и теперь уже можно говорить о том, что сделано.

Корреспонденты "РГ" приехали к месту строительства рекреационной зоны. Выяснилось, что из центра Владикавказа добраться туда можно за какие-то 10 минут. Причем до канатки доходят и городские маршрутки.

На Лысой горе планируются не только горнолыжные трассы, которые будут открыты с ноября по январь, но и тюбинг (зона для катания на надувных санках), и родельбан (cани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 километров в час - один из самых популярных аттракционов у туристов). Здесь же будет построено несколько гостиниц.

Появление такого парка развлечений кардинально преобразит Владикавказ, который в одночасье станет мощным горнолыжным курортом с развитой инфраструктурой. Канатка сможет обслуживать 1,5 тысячи человек в час. И расчет на такой поток людей не случаен.

Один из якорных инвесторов создаваемого парка развлечений на Лысой горе - Владимир Гуриев, предприниматель и меценат, генеральный директор крупного металлургического комбината в Красноярском крае. Но в Северной Осетии, на своей малой родине, Владимир Гуриев участвует в организации горнолыжного курорта.

- Если честно, то идею открыть здесь курорт и парк развлечений я вынашивал уже четыре года, - рассказывает Владимир Гуриев. - Была мысль дать людям возможность насладиться одним из лучших видов в республике. Но еще с 1990-х годов здесь были два собственника, которым принадлежала земля. У одного из них выкупить участок удалось достаточно быстро, а вот переговоры со вторым затянулись на три года... И по-другому было никак нельзя - на его территории находилась старая канатная дорога.

Бюрократические проволочки заняли больше всего времени. Годы. Когда они прошли, то работы по возведению зданий, новой канатки, колеса обозрения полетели быстро.

На Лысой горе планируется не только прокладка горнолыжных трасс, но и тюбинг, и родельбан, а также строительство несколько гостиниц

По словам Владимира Гуриева, государство оказывает инвесторам очень весомую поддержку. Например, постановление правительства РФ N 1704 позволяет использовать госдолг республики перед федеральным бюджетом для создания инфраструктуры инвестиционных объектов. Именно по такой схеме была проложена часть инфраструктуры, включая автомобильную дорогу и инженерные сети на Лысую гору. А система инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) позволяет брать займы под три процента годовых, которые будут компенсироваться за счет налоговых поступлений от реализованных инвестиционных проектов. Эти финансовые инструменты очень привлекательны для крупных предпринимателей.

Строительство всесезонного парка аттракционов сейчас действительно идет быстрыми темпами. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию часть парка на северном склоне Лысой горы, а в 2026-м - отели и парк аттракционов на южном склоне.

Кстати

В предстоящем зимнем сезоне в Кабардино-Балкарии введут в эксплуатацию две новые канатные дороги на курорте "Эльбрус". Об этом сообщили в минэкономразвития РФ.