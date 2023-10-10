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Введут ли туристический сбор в Мурманской области

Глава Кольского Заполярья Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области могут ввести туристический сбор. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он уточнил, что это будет полезно для региона.

Введут ли туристический сбор в Мурманской области
© unsplash.com

«Что касается взноса туристического, это тоже даст безусловно толчок, тем более что турист едет», – уточнил Чибис.

Регион вышел на рекордные 540 тысяч туристов, отмечает издание РИА «Новости». Предприниматели тоже активно работают в этой сфере.

Губернатор также рассказал, что в регионе провели эксперимент по введению платного посещения особо охраняемых природных территорий. Речь идет о Териберке.