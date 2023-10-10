Введут ли туристический сбор в Мурманской области
Глава Кольского Заполярья Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области могут ввести туристический сбор. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он уточнил, что это будет полезно для региона.
«Что касается взноса туристического, это тоже даст безусловно толчок, тем более что турист едет», – уточнил Чибис.
Регион вышел на рекордные 540 тысяч туристов, отмечает издание РИА «Новости». Предприниматели тоже активно работают в этой сфере.
Губернатор также рассказал, что в регионе провели эксперимент по введению платного посещения особо охраняемых природных территорий. Речь идет о Териберке.