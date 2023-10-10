Многодетная мама из Миасса в одиночку прошла 600 километров по лесу
Путешественница и многодетная мама из Миасса Оксана Лыткина завершила поход по Большой Уральской тропе, куда отправилась одной из первых, чтобы протестировать новый маршрут.
Она преодолела 600 километров, потратив на это 25 дней. Всю дорогу путешественница прошла одна. Компанию ей составляли спутниковый трекер-коммутатор, солнечная панель, два пауэрбанка и другие необходимые вещи — всего их набралось на 15-килограммовый рюкзак.
Ночевала Оксана в палатке или у местных жителей. Они же помогали ей пополнять иссекающий запас продуктов.
— Я почему-то думала, что Средний Урал – это считается тайга. Это непроходимый лес для меня был. А на самом деле оказалось, что Средний Урал – это такие светлые берёзово-осиновые леса. Поэтому Урал можно понять, только пройдя его, – делится впечатлениями Оксана Лыткина.
Путешественница начала свой путь в национальном парке «Зюраткуль», а завершила маршрут у подножия Весёлых гор в посёлке Нейво-Рудянка Свердловской области.
Теперь Оксана даст обратную связь тем, кто маркировал тропу: посоветует, где метки стоит сделать более заметными, составит описание отрезков маршрута по уровню сложности.
Кроме того, путешественница приняла участие в установке таблички «Нулевой километр Большой Уральской тропы» - её пригласили представители Висимского заповедника (Свердловская область).
Отметим, что у 44-летней Оксаны трое детей, все мальчишки: Елисей, Лев и Арсений. Все они, конечно, переживали за маму, но считали, что она взялась за важное дело — быть первопроходцем Большой Уральской тропы дорогого стоит.
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