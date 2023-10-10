Многодетная мама из Миасса в одиночку прошла 600 километров по лесу

Путешественница и многодетная мама из Миасса Оксана Лыткина завершила поход по Большой Уральской тропе, куда отправилась одной из первых, чтобы протестировать новый маршрут.

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Она преодолела 600 километров, потратив на это 25 дней. Всю дорогу путешественница прошла одна. Компанию ей составляли спутниковый трекер-коммутатор, солнечная панель, два пауэрбанка и другие необходимые вещи — всего их набралось на 15-килограммовый рюкзак.

Ночевала Оксана в палатке или у местных жителей. Они же помогали ей пополнять иссекающий запас продуктов.

— Я почему-то думала, что Средний Урал – это считается тайга. Это непроходимый лес для меня был. А на самом деле оказалось, что Средний Урал – это такие светлые берёзово-осиновые леса. Поэтому Урал можно понять, только пройдя его, – делится впечатлениями Оксана Лыткина.

Путешественница начала свой путь в национальном парке «Зюраткуль», а завершила маршрут у подножия Весёлых гор в посёлке Нейво-Рудянка Свердловской области.

Теперь Оксана даст обратную связь тем, кто маркировал тропу: посоветует, где метки стоит сделать более заметными, составит описание отрезков маршрута по уровню сложности.

Кроме того, путешественница приняла участие в установке таблички «Нулевой километр Большой Уральской тропы» - её пригласили представители Висимского заповедника (Свердловская область).