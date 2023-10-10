Чек-лист туриста: что посмотреть в Барнауле

В ноябре в Москве откроется выставка-форум «Регионы России». Алтайский край планирует представить экспозицию, которая познакомит гостей с потенциалом развития региона, в том числе и в сфере туризма. «Вечерняя Москва» решила изучить столицу края, а помог в этом местный житель Алексей Сим.

© Вечерняя Москва

Барнаул основан в 1730 году. Он получил статус «горного города». На гербе, который появился у столицы Алтайского края в 1846 году, была изображена сереброплавильная печь. Этот символ горного дела подчеркивал главное богатство города — серебро.

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Сейчас Барнаул — симпатичный, современный город с населением более 650 тысяч человек, с развитой инфраструктурой. Как утверждает местный житель Алексей Сим, сюда можно приезжать в любое время года. Гостям в первую очередь он советует посетить Нагорный парк.

— Оттуда открывается прекрасный вид на город и на реку, — говорит он. — Обь — одна из крупнейших рек в мире.

Затем, по словам героя, хорошо бы пройтись по набережной. От Нагорного парка к ней ведет широкая лестница.

— На улицах Барнаула можно увидеть много старинных архитектурных сооружений, — продолжает местный житель. — Что интересно, город изначально строился по образу и подобию Санкт-Петербурга, что во многом и определило облик центральной его части. Посетите Туристический центр «Горная аптека», музей «Город», «Мир времени».

После долгой прогулки непременно встанет вопрос, где можно вкусно пообедать. Во многих местных заведениях подают алтайские блюда. Отведайте обского судака горячего копчения, сибирский борщ с мраморной говядиной и моченой ягодой, пирог и пельмени с мясом марала.

— Советую завершить обед чаем с душистыми алтайскими травами, — добавляет Алексей Сим.

Прямая речь

Антон Понкрашев, главный редактор газеты «Вечерний Барнаул»:

— У нас есть свой Голливуд. Это большие буквы БАРНАУЛ на въезде. Они стали настоящей визитной карточкой нашего города. Есть в городе и свои мрачные легенды. Например, о голубой даме. Не все горожане про нее знают, но якобы в здании на Ленинском проспекте обитает дух девушки, которую замуровал ревнивый муж.

Без чая не уедешь

Туристы часто задаются вопросом, что же можно привезти домой на память о поездке. «Вечерняя Москва» узнала, какие сувениры можно приобрести в Барнауле.

Похоже, проблем с выбором сувенирной продукции на Алтае нет. Здесь можно сделать не только красивые, но и практичные покупки. Так, стоит обратить внимание на кожаные аксессуары ручной работы — визитницы, кошельки, обложки для документов и сумки. Из Барнаула можно привезти ювелирные украшения с натуральными камнями, которые добывают на Алтае. Это малахит, яшма, кварцит. Украсят домашний интерьер и сувениры из дерева. Популярностью у туристов пользуются бочонки для меда из кедра, разделочные доски и деревянные расчески.

Также в Барнауле можно купить цветочный, липовый и гречишный мед, крафтовый сыр, орехи, варенье, конфеты и мармелад из облепихи, которой так славится Алтай. И конечно, обязательно надо увезти с собой травяной чай, аромат которого будет напоминать о приятной поездке.

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