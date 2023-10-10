Сколько придется заплатить за поездку в Дагестан в октябре

Октябрь становится предпочтительным временем для посещения Дагестана, так как туристов привлекает уютная погода, доступные цены на проживание и возможность насладиться достопримечательностями без больших скоплений людей, пишет Центральная Служба Новостей со ссылкой на туроператоров.

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Согласно данным министерства туризма Дагестана, число туристов в регионе за первые 8 месяцев 2023 года возросло на 12,6% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Крупные туроператоры, такие как PEGAS Touristik, «Интурист», Coral Travel, подтверждают стабильный интерес к Дагестану даже в осенний сезон. Особенно акцентируют внимание на комфортной октябрьской погоде для экскурсий. Плюсом является возможность насладиться памятниками и делать фото без лишних людей.

Одним из бонусов осенних туров в Дагестан стоит считать сезонные скидки в отелях Махачкалы и Дербента, которые достигают 10–15%. Заказ номеров в известных отелях становится быстрее и проще.

Туристические агентства представляют широкий выбор экскурсий по Дагестану, а цена зависит от длительности программы. Есть и комбинированные туры, охватывающие другие области Северного Кавказа. Среди самых желанных осенних программ — 4–5 дневные туры. С учетом перелета из Москвы, такое путешествие обойдется в 67–90 тыс. руб. для пары.