«Великую стену легенд»создадут в Могойтуйском районе

«Будут изображены сюжетные композиции о легендарных героях, начиная с образов Чингисхана, Алан-Гоа, народной героини Бальжан Хатуна легендарного героя Бабжа Барас Батора, композиции о первопредке бурят Хоридой Мэргэн, от кого произошли восемь Агинских племён, известные героические личности прошлых веков и современного времени», - рассказала автор проекта и художница Намжилма Эрдынеева.