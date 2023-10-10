«Великую стену легенд»создадут в Могойтуйском районе
В Могойтуйском районе создадут новое туристическое место «Великая стена легенд». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.
Новый объект будет возведён в этнокультурном комплексе «Хатан Эжы». На каменном заборе в стиле старо-монгольской архитектуры различные художники нанесут живописную панораму в национальном стиле «Буряад зураг».
«Будут изображены сюжетные композиции о легендарных героях, начиная с образов Чингисхана, Алан-Гоа, народной героини Бальжан Хатуна легендарного героя Бабжа Барас Батора, композиции о первопредке бурят Хоридой Мэргэн, от кого произошли восемь Агинских племён, известные героические личности прошлых веков и современного времени», - рассказала автор проекта и художница Намжилма Эрдынеева.