Тапиау в Гвардейске вновь открыли для туристов

«Напомним, что с июня 2022 года замок, основанный в XIV веке Тевтонским орденом, находится в аренде у компании “Башни Востока”. Работу с инвестором курирует АО “Корпорация развития Калининградской области”. Восстановление объекта идет по губернаторской программе вовлечения памятников в экономический оборот региона», - добавили в пресс-службе министерства.