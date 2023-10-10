Тапиау в Гвардейске вновь открыли для туристов
Замок Тапиау в Гвардейске открыли для туристов – экскурсии приостанавливали в начале сентября по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму.
С начала 2023 года замок Тапиау, основанный Тевтонским орденом в средние века, посетили уже 17 тысяч человек.
«Напомним, что с июня 2022 года замок, основанный в XIV веке Тевтонским орденом, находится в аренде у компании “Башни Востока”. Работу с инвестором курирует АО “Корпорация развития Калининградской области”. Восстановление объекта идет по губернаторской программе вовлечения памятников в экономический оборот региона», - добавили в пресс-службе министерства.
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