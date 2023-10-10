Россия, Китай и Монголия запустят туристический маршрут "Великий чайный путь"

Россия, Китай и Монголия запустят межгосударственный туристический маршрут "Великий чайный путь". Его география повторяет созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

© Unsplash

"Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", его география повторяет созданный в 18 веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Документ о развитии нового маршрута подписали заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель министра культуры и туризма КНР Ду Цзян, заместитель министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржаром Ганбаатар на трехсторонней встрече руководителей туристских администраций, которая прошла в городе Ухане, рассказали в министерстве.

"Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать, прежде всего, турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, торговые предприятия и рестораны.