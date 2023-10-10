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Актер Роман Юнусов раскритиковал дорогу в Сочи

Актер Роман Юнусов побывал летом в Сочи и остался доволен, но высказал пожелания. Об этом он сообщил в интервью «ФедералПресс».

Актер Роман Юнусов раскритиковал дорогу в Сочи
© unsplash.com

«Сочи меня покорил! Было бы здорово, если бы сделали дорогу, чтобы не по серпантину ездить, а по прямой дороге. Кстати, говорят, что скоро ее сделают и вообще будет классно», – сказал Роман Юнусов.

Он специально приехал летом на курорт отдыхать, потому что любит Сочи «до безумия». Зимой он снова хочет туда отправиться, но уже с семьей. В его планах – посетить Красную Поляну и вкусно поесть, рассказал он в интервью.

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