Опрос показал, что более 70% россиян планируют путешествие по РФ в новогодние праздники

Самое популярное направление для путешествий в новогодние праздники среди россиян — города РФ. Кроме того, популярными для каникул остаются страны дальнего зарубежья и СНГ. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс Путешествия".

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Так, аналитики выяснили, что среди опрошенных россиян, 71,6% человек выбирают внутренний туризм в новогодние праздники, а 24,9% собираются провести каникулы в странах дальнего зарубежья.

Среди российских городов самыми популярными стали Москва, Калининград, южная столица — Сочи, северная столица и Минеральные воды.

В рейтинге зарубежных направлений на первых местах оказались Таиланд, Турция, Эмираты, Шри-Ланка, Индия. Самые востребованные курорты для отдыха в праздники — тайские Пхукет и Бангкок, а также Дубай, Коломбо, Стамбул, Анталья и Денпасар.

Те, кто выбирают ближнее зарубежье, чаще всего посещают Минскую область, Абхазию (Гагра), Могилевскую область, Брестскую область и Самаркандскую область. Об этом говорят результаты исследования.