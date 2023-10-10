Визитной карточкой Алтайского края станут ленточные боры и горы

Визитной карточкой Алтайского края на выставке "Россия" станут ленточные боры и горы
Алтайский край на международной выставке-форуме "Россия" разместит сосны, символизирующие знаменитые ленточные боры, верхняя часть павильона региона будет выполнена в форме гор. Об этом ТАСС рассказали в министерстве экономического развития региона.
"По бокам стенда будут размещены сосны, отсылающие к знаменитым ленточным борам Алтайского края. Верхняя часть стенда выполнена в форме горной местности, которая также имеется в нашем регионе. Сине-голубые элементы в оформлении призваны подчеркнуть чистоту воздуха курортной зоны города Белокуриха, оздоровительные свойства которого подтверждены результатами научных исследований. На полу стенда будет изображено, как две реки Бия и Катунь сливаются и образуют реку Обь, на которой расположена столица Алтайского края", - рассказали в ведомстве.
Стенд региона расположат в зоне Сибирского федерального округа в павильоне №75. Алтайский край продемонстрирует технологические, инфраструктурные, социальные достижения и потенциал развития региона в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, молодежной политике и социальной защите населения.
Часть стенда будет посвящена информации об имеющихся производствах и структуре экономики региона. В этой части экспозиции планируется разместить оптический фотосепаратор, используемый для автоматизированной сортировки зерна.
"При проектировании стенда учтены исторические и географические аспекты региона. Уникальность нашей экспозиции заключается в многообразии представленных отраслей", - добавили в ведомстве, отметив, что в оформлении экспозиции также будут использованы фото и видеоматериалы, для демонстрации алтайской природы и достопримечательностей региона.
Так, в центре стенда разместят монитор, на котором будут транслироваться виды края. Здесь же установят и фотозону с байдаркой, которая будет символизировать имеющийся в окрестностях города Барнаула уникальный гребной канал, на котором ежегодно проходят межрегиональные и мировые соревнования по гребле на байдарках и каноэ.