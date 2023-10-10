Визитной карточкой Алтайского края станут ленточные боры и горы

"По бокам стенда будут размещены сосны, отсылающие к знаменитым ленточным борам Алтайского края. Верхняя часть стенда выполнена в форме горной местности, которая также имеется в нашем регионе. Сине-голубые элементы в оформлении призваны подчеркнуть чистоту воздуха курортной зоны города Белокуриха, оздоровительные свойства которого подтверждены результатами научных исследований. На полу стенда будет изображено, как две реки Бия и Катунь сливаются и образуют реку Обь, на которой расположена столица Алтайского края", - рассказали в ведомстве.