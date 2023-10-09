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Казанский Кремль с начала года принял 3,3 млн туристов

В Казанском Кремле с января по август 2023 года побывали 3,3 млн человек. Это на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Казанский Кремль с начала года принял 3,3 млн туристов
© Unsplash

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на директора Комитета по развитию туризма Казани Дарью Санникову.

Как отметила Санникова, посещаемость увеличилась и в других музеях города. Например, «Городскую панораму» уже посетили 45 тыс. человек, а музей «Чак-чак» — более 33,5 тыс., что демонстрирует положительную динамику в сравнении с прошлогодними показателями.