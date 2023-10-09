Экоотель-башню класса «люкс» открыли на парадроме «Флай Чегем»

На парадроме «Флай Чегем» в Кабардино-Балкарии открылся отель класса «люкс». Здание гостиницы на 11 номеров выполнено в виде древней балкарской башни.

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«Этот комплекс уникален тем, что здесь использовали только местный материал. Бригада из нашей республики воплотила абсолютно все наши задумки, используя местный камень, дерево и другие материалы», — рассказал владелец отеля, директор ООО "Чегем-Тур" Марат Мушкаев на открытии объекта. Его слова передает ТАСС.

Отель построен в стиле древней балкарской башни, интерьеры номеров и мебель также выполнены в традиционном стиле.

«Отель-башня — это еще один шаг в развитии туризма в нашей республике. Мы поддерживаем такое развитие и благодарим инвесторов за инициативу. У жителей нашей страны есть возможность приехать в наш общий Кавказ, увидеть его другими глазами и знать, что мы едины», — сказал первый зампред правительства КБР Муаед Кунижев на церемонии открытия.

Единственный в России сертифицированный парадром «Флай Чегем» расположен в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Почти за 20 лет с момента своего открытия из неразвитого и малопосещаемого туристами места «Флай Чегем» стал излюбленным местом отдыха для тысяч экстремалов со всей России. Курорт стал круглогодичным, единовременно на территории парадрома сегодня можно разместить 110 человек, это существенный рост по сравнению с прошедшим периодом.