Как туристам в Карелии помогут избавиться от стресса
Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что в регионе хотят создать новые базы отдыха. Туристам будут предлагать психологическую реабилитацию.
«Квалифицированная помощь психологов вкупе с благотворным влиянием нашей карельской природы, безусловно, способны укрепить ментальное здоровье отдыхающих, помочь справиться с проблемами», – отметил Охлопков.
В настоящее время представители власти обсуждают реализацию проекта. Специалисты выбирают, на каких именно туристических базах будут оказывать такие услуги. Однако уже сейчас Охлопков порекомендовал гражданам устроить цифровой детокс.