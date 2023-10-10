Как туристам в Карелии помогут избавиться от стресса

Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что в регионе хотят создать новые базы отдыха. Туристам будут предлагать психологическую реабилитацию.

В настоящее время представители власти обсуждают реализацию проекта. Специалисты выбирают, на каких именно туристических базах будут оказывать такие услуги. Однако уже сейчас Охлопков порекомендовал гражданам устроить цифровой детокс.