В Сочи к юбилею освобождения Кубани открыли Аллею маршалов

В Краснодарском крае в ходе празднования 80-летия завершения битвы за Кавказ и полного освобождения Кубани торжественно открыли Аллею маршалов, которые ковали победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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Восемь бюстов на аллее установили в этом году к 9 мая, еще шесть появились к сегодняшней дате. Теперь здесь есть бюсты Сталина, Жукова, Рокоссовского, Конева, Ворошилова, Буденного и других знаковых фигур Великой Отечественной войны.

На церемонии открытия дали оружейный салют, а также почтили минутой молчания память советских воинов и возложили цветы на мемориальных комплексах во всех внутригородских районах курорта.

- Победа в Великой Отечественной войне досталась нашей Родине благодаря мужеству, безмерному патриотизму и грамотному командованию генерального штаба армий. Новые поколения россиян должны знать имена военачальников, приведших нас к победе. В дань памяти и уважения к ним мы открываем Аллею маршалов, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.