Где в Ленобласти отдохнуть в домике-сфере

В последние годы большую популярность среди туристов и любителей необычного отдыха набирают купольные отели. Они представляют собой комфортные модульные дома в формате футуристических сфер, которые органично вписаны в природную среду. Многие подобные отели предлагают своим гостям различные допуслуги.

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Рассказываем о глэмпингах, где можно отдохнуть в домике-сфере на территории Ленобласти с октября 2023 года.

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Forest Lake

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Где находится: Выборгский район, шоссе Скандинавия, 77 километр.

Стоимость размещения: в октябре 2023 года в будние дни цена за сутки в домике "Сфера" составляет около 9 000 рублей. К выходным стоимость увеличивается.

Туристическая база Forest Lake расположена на берегу озера Высоцкое посреди соснового леса. Для гостей предусмотрены на выбор несколько вариантов проживания: лесная и видовая сферы, сфера-улитка, некоторые из которых оснащены купелью, а также зеркальные и смарт-дома.

На территории глэмпинга есть купольное кафе, банный комплекс, куда входят панорамная баня, баня на воде и японская купель Фурако. Имеется детская площадка и парковка. Для развлечения гостей устраивают киновечера и квесты.

В номерах предусмотрены кондиционер, холодильник, фен, посуда, чайник с чаем и кофе, кухонная плита, сейф, отопление и терраса. Доступен Wi-Fi. Возможно размещение с животными.

Vyborg Bay

Где находится: Выборгский район, Выборг, улица Симоняка, 21.

Стоимость размещения: сейчас действует скидка. За сутки оплата составляет 9 000 рублей.

На окраине Выборга на берегу Финского залива расположился Vyborg Bay, где гости могут остановится в купольном или панорамном доме на выбор. В каждом их них имеется кухонная и обеденная зоны, уборная, терраса и зона для барбекю. Для детей до трёх лет предусмотрена отдельная кроватка. В качестве допуслуг глэмп предлагает экскурсии по городу и прогулки на катере.

Заядлые рыбаки могут отвести душу за любимым делом, а другие гости провести приятный вечер за настойной игрой, например, в гигантскую Дженгу. На территории глэмпинга есть детская площадка и сезонные фотозоны. Действует система бесконтактного доступа. То есть гости могут заселиться без участия сотрудников.

«Майтри Кэмп»

Где находится: Выборгский район, Приморское шоссе, мыс Кюренниеми.

Стоимость размещения: от 13 000 рублей за сутки. Бронирование доступно с 20 октября 2023 года.

Глэмп "Майтри Кэмп" также расположен на берегу Финского залива. Считается одним из лучших в Ленобласти по своему живописному расположению. В зависимости от сезона гостям предлагаются различные виды шатров и куполов.

С октября по май можно остановится только в геокуполах, где тепло за сёт электрических полов и печей, отапливаемых брикетами. Они расположены на двух линиях. С первой открывается вид на Финский залив, а со второй - на сосновый лес.

Различаются двухэтажные домики и по размерам - 28 и 52 квадратных метра. Они расположены таким образом, чтобы гости почувствовали уединение и не слышали друг друга. В каждом из них есть две двуспальные кровати, кухня, санузлы с душевыми кабинами и туалетом и собственная мангальная зона. В самом глэмпинге имеются две сауны, горячая и холодная купель, а также ресторан.

«Веззика»

Ivyborg.ru

Где находится: Волховский район, деревня Кириково, улица Озёрная, 17Б.

Стоимость размещения: от 7 000 рублей в сутки на буднях, от 9 000 рублей - по выходным.

Глэмпинг «Веззика» - круглогодичное место для отдыха на мысе Шурягский Нос Ладожского озера, возле которого расположилась небольшая бухта, защищающая береговую линию от волн. Каждая сфера отапливаются автономными обогревателями, оборудована кухней со всем необходимым, зоной для приёма пищи и открытым санузлом с душевой кабиной. Прямо с кровати можно созерцать живописные виды на озеро.

Для гостей предусмотрены завтраки и индивидуальное мангальное место рядом с террасой. Есть возможность заказать еду из ресторана. На территории глэмпа построена паровая баня. Для любителей созерцания водной глади или рыбалки есть специальная платформа "Дзен".

Glampi

Где находится: Гатчинский район, посёлок Суйда.

Стоимость размещения: от 6 700 рублей за сутки при условии предварительного бронирования.

На берегу реки Суйда расположилось место отдыха Glampi. Оформление домиков напоминает обстановку пятизвёздочного отеля, где предусмотрены разнообразные мелочи для комфортного пребывания. Внутри каждого глэмпа есть двухспальная кровать, кухня со всем необходим, в том числе и кофемашиной, а также туалет и душевая кабина с феном, полотенцами и туалетными принадлежностями.

Сами домики делятся на два вида: IglooPlus, где есть собственная терраса с садовой мебелью, и Igloo с общей террасой с уютным очагом. Гости могут воспользоваться в гриль-домиком для приготовления мяса или заказать еду в кафе.

На территории глэмпинга имеются две фитобани с чаном Фурако на террасе. С собой можно привести домашнего питомца.

Vuoksa Camp

Где находится: Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение.

Стоимость размещения: цена за сутки для двух человек в будние дни — от 5 000 рублей, в выходные дни — от 7 000.

Глэмп-отель Vuoksa Camp предоставляет гостям отдых среди первозданной природы Карельского перешейка на скалистом берегу реки Вуоксы. Каждая сфера располагает всем необходимым для комфортного времяпрепровождения: мебель для сна и отдыха, индивидуальный биотуалет, постельное бельё и полотенца, посуда и холодильник. Дополнительный слой внутреннего утепления, теплые полы и камин не позволят замерзнуть.

В отдельном теплом блоке имеются два туалета, три душа и сколько же раковин с зеркалами, которые оборудованы подсветкой.

В стоимость размещения входит завтрак. Возле каждого домика есть зона барбекю. За отдельную плату можно запросить дополнительное спальное место вместе с завтраком.

Ecos 360

Где находится: Приозерский район, посёлок Красноармейское, 82 километр Новоприозерского шоссе.

Стоимость размещения: от 9 999 рублей в сутки.

Ecos 360 предлагает гостям несколько видов сфер: на берегу озера Мысовое или прямо на воде, где домики расположены на деревянном помосте. Внутри каждой сферы имеются двухместное спальное место, санузел, кондиционер, холодильник и набор посуды. В некоторых предусмотрены дополнительные спальные места. На территории глэмпинга есть песчаный пляж.

Полюбоваться на живописные места можно на арендованной лодке. Многие гости практикуют рыбную ловлю в качестве развлечения. Имеется русская баня с купелью.

«Северный Крым»

Ivyborg.ru

Где находится: Лужский район, деревня Замошье.

Стоимость размещения: от 6 000 рублей за сутки.

Периодически бывают скидки и акции. Круглогодичный турбаза "Северный Крым" находится на берегу озера Поляковское. Гостям предлагают проживание не только в сферах, но и домах: один выполнен в скандинавском стиле, второй в руссом стиле из бруса и ещё два мини-дома.

Сферы оборудованы двухспальными кроватями и минимумом необходимой мебели, а также уборной с туалетом, душевой кабиной и раковиной. Каждая располает печью-камином, мини-холодильником, чайником и феном. Предусмотрены полотенца и постельное бельё. У каждой сферы есть терраса с мангальной зоной и комплектом уличной мебели. На самой территории глэмпа имеется банный комплекс, где есть услуга "Сибирский чан для парения на свежем воздухе", два пирса, крытая и открытая игровые детские зоны.

В качестве развлечения гости могут порыбачить, съездить на экскурсию на ферму, устроить фотосессию с северными оленями или небольшое путешествие по водной глади на арендованном плавательном средстве. Зимой появляется каток и большая снежная горка. Вечера можно проводить в кафе за бесплатным караоке или просмотром новогодних фильмов. Детям предлагаются мастер-классы.

Wind Hunters Station

Где находится: Сосновый Бор.

Стоимость размещения: от 2 500 рублей.

Wind Hunters Station представляет собой кемпинг при сёрф-станции, который поможет отдохнуть от цивилизации за счёт минимальных условий для проживания. Гости могут расположиться как в сферах, так и домиках на дереве или в треугольных А-фреймах. В большинство предложений постельное белье входит в стоимость. Доступна аренда спальных мешков.