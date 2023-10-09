Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год

Самыми популярными зимними направлениями у российских туристов стали Сочи, Анапа и Геленджик. Об этом Tsargrad.tv рассказал основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.

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По его словам, в первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Кабардинка, Гагра, Ялта, Феодосия, Москва и Кисловодск.

«При этом популярность Сочи увеличилась на 58% по сравнению с зимой прошлого года, популярность Москвы — на 80%, а популярность Санкт-Петербурга упала на 44%», — отметил эксперт.

По его словам, средний чек на одного туриста зимой 2023-2024 года вырос на 24,6%, а стоимость отдыха за сутки — на 42%.

«Любители лыжного спорта, в том числе и горного, кроме Красной Поляны выбирают Ленинградскую область, Карелии, в том числе знаменитую Сортавалу. А те, кто любит более отдалённые места, выбирают курорт Шерегеш в Кемеровской области, на стыке Алтайских и Саянских гор», — добавил Черепахин.

Самым популярным для зимнего отдыха из зарубежных стран стала Белоруссия, вторым по популярности — Грузия. Кроме того, спросом на Новый год пользуется Абхазия.