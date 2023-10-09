Мультимедийные экскурсии появятся в Болдине к 225-летию А. С. Пушкина

Большое Болдино, его территория и исторические здания реставрируются к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Юбилей село будет отмечать 6 июня 2024 года. Кроме внешних изменений в музее-заповеднике планируется изменить и наполнение. Речь идет об экскурсиях и обновление экспозиции. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» стало известно во время посещения Большого Болдина 3 октября.

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Мемориально-бытовая экспозиция в доме останется, а новые технологии разместят во флигеле, который был построен в конце XIX века. На данные цели предусмотрено 19,8 млн рублей, причем почти 19 млн рублей выделено из средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура».

Экспозиция будет включать в себя как исторические предметы, так и мультимедиа. Мы переформатируем экспозицию в сторону стихов, — отметил Олег Беркович.