Осенний отдых в санаториях Сочи, Анапы и Геленджика: стоимость туров

В санаториях Краснодарского края этой осенью ожидается высокая загрузка, хотя при раннем бронировании еще можно найти свободные места. Туроператоры предоставили данные о ценах на проживание в Сочи, Анапе и Геленджике на ближайшие два месяца, а также рейтинг 10 лучших курортов Кубани по соотношению стоимости и качества услуг, пишет Центральная Служба Новостей.

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С ростом интереса к отдыху на Кавказских Минеральных водах спрос на курорты Краснодарского края также увеличивается. По данным туроператоров, бронирования для осенних месяцев в регионе возросли на 15–20% в сравнении с предыдущим годом. Алена Громова из Coral Travel отмечает, что граждане стали планировать свой осенний отпуск заблаговременно, начиная с зимы и весны.

По информации от АЛЕАН, сейчас курорты Анапы бронируют за два месяца до приезда, а раньше это делалось за две недели. «Мультитур» выделяет рост бронирований на ноябрь, связывая это с окончанием туристического сезона и понижением цен.

Рост интереса к санаториям региона эксперты объясняют модой на здоровый образ жизни и возможностью сочетать лечение с отдыхом у моря. Сочинские курорты пользуются популярностью благодаря доступным авиарейсам из всей России, в то время как Анапа и Геленджик чаще выбирают близлежащие регионы из-за удобства автодороги.

Некоторые известные санатории, например, «Знание», «Южное Взморье» и «Малая бухта», сейчас сложно забронировать. Также представлены цены на проживание в разных категориях санаториев этой осенью.