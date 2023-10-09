Осенний отдых в санаториях Сочи, Анапы и Геленджика: стоимость туров
В санаториях Краснодарского края этой осенью ожидается высокая загрузка, хотя при раннем бронировании еще можно найти свободные места. Туроператоры предоставили данные о ценах на проживание в Сочи, Анапе и Геленджике на ближайшие два месяца, а также рейтинг 10 лучших курортов Кубани по соотношению стоимости и качества услуг, пишет Центральная Служба Новостей.
С ростом интереса к отдыху на Кавказских Минеральных водах спрос на курорты Краснодарского края также увеличивается. По данным туроператоров, бронирования для осенних месяцев в регионе возросли на 15–20% в сравнении с предыдущим годом. Алена Громова из Coral Travel отмечает, что граждане стали планировать свой осенний отпуск заблаговременно, начиная с зимы и весны.
По информации от АЛЕАН, сейчас курорты Анапы бронируют за два месяца до приезда, а раньше это делалось за две недели. «Мультитур» выделяет рост бронирований на ноябрь, связывая это с окончанием туристического сезона и понижением цен.
Рост интереса к санаториям региона эксперты объясняют модой на здоровый образ жизни и возможностью сочетать лечение с отдыхом у моря. Сочинские курорты пользуются популярностью благодаря доступным авиарейсам из всей России, в то время как Анапа и Геленджик чаще выбирают близлежащие регионы из-за удобства автодороги.
Некоторые известные санатории, например, «Знание», «Южное Взморье» и «Малая бухта», сейчас сложно забронировать. Также представлены цены на проживание в разных категориях санаториев этой осенью.
В бюджетном сегменте санатории вроде «Аква Лоо» или «Орбита 1» предлагают путевки за 55–75 тыс. рублей для двоих. В среднем ценовом сегменте, где входят «Красная Талка» или «Бирюза», цены колеблются от 70 до 120 тыс. рублей за двоих. Для любителей роскоши, санатории, такие как Одиссея Wellness Resort или «Черноморье», устанавливают цены от 100 до 380 тыс. рублей для пары.