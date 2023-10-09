Гавань для яхт хотят построить на Байкале
В Иркутской области начали развивать круизный туризм. При этом возникла проблема: не хватает инфраструктуры, однако есть инвесторы, готовые подключиться к ее созданию. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.
«Это комплексная история, которую можно в том числе отрабатывать с инвесторами. <…> Они готовы зайти, построить марину с портовой и смотровой частями, с гостиничными комплексами в населенном пункте, но на территории Прибайкальского нацпарка», – пояснил спикер.
Он также добавил, что гавань станет «якорной точкой» для развития дальнейшего круизного туризма на Байкале.
В качестве площадки для размещения рассматривается поселок Большое Голоустное, расположенный в двух часах езды от Иркутска. Вопрос реализации проекта сейчас прорабатывается, ведутся просчеты, а также мероприятия по согласованию его деталей.
Как рассказал Умар Рамазанов, на озере не хватает пирсов, причальных стенок, экологических маршрутов для туристических прогулок.
По данным организации, на комплексное развитие круизной инфраструктуры необходимо 1,5 млрд рублей: в привлечении этих денег может помочь частный бизнес. При этом государство также поддерживает развитие данной отрасли: в этому году «Заповедное Прибайкалье» получило свыше 24 млн рублей на понтонные причалы. Однако в полной мере проект реализовать не получится, пока на Байкале, по словам спикера, «не будут наложены зоны», строительство на которых является научно обоснованным.