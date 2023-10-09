Гавань для яхт хотят построить на Байкале

В Иркутской области начали развивать круизный туризм. При этом возникла проблема: не хватает инфраструктуры, однако есть инвесторы, готовые подключиться к ее созданию. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

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«Это комплексная история, которую можно в том числе отрабатывать с инвесторами. <…> Они готовы зайти, построить марину с портовой и смотровой частями, с гостиничными комплексами в населенном пункте, но на территории Прибайкальского нацпарка», – пояснил спикер.

Он также добавил, что гавань станет «якорной точкой» для развития дальнейшего круизного туризма на Байкале.

В качестве площадки для размещения рассматривается поселок Большое Голоустное, расположенный в двух часах езды от Иркутска. Вопрос реализации проекта сейчас прорабатывается, ведутся просчеты, а также мероприятия по согласованию его деталей.

Как рассказал Умар Рамазанов, на озере не хватает пирсов, причальных стенок, экологических маршрутов для туристических прогулок.