В Казани составили портрет типичного туриста

В Казани составили портрет среднестатистического туриста. Ему 40 лет, и он проводит в городе четыре дня.

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Хотя правильнее было бы сказать «она»: более 61% гостей Казани — женщины.

Откуда едут

За восемь Казань посетили 2,8 млн туристов. Самые приезжающие (более 63%) — жители соседних регионов и Москвы: 12,6% — из Москвы; 10% — из Башкортостана; 6% — из Самарской области; 5,7% — из Чувашии; 5,6% — из Московской области.

Самым горячим месяцем стал август: отели были загружены на 89,44%.

Любимые места

Тут все банально: Кремль — самое посещаемое место. С начала года здесь побывало 3,3 млн человек — на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. В топе также аквапарк «Ривьера» — 494 000 человек (+14,5%), музей «Городская панорама» — более 45 000 (+11%), музей чак-чака — более 33 500 (+19,4%). 44 400 человек прокатились на речном трамвайчике.

Наверняка есть и более популярные локации, но цифр по ним мэрия пока не озвучила.

Траты