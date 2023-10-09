Массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли во Внуково

Массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли в столичном аэропорту Внуково. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Отмечается, что в аэропорту отключись все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складываются в кучу, в залах скопилась толпа пассажиров. В очередях многие проводят больше часа. На данный момент личные вещи сдают на стойке приема негабаритного багажа, там тоже образовалась очередь. В пресс-службе гавани уточнили РИА Новости, что сейчас в аэропорту есть технические неполадки в системе обработки багажа, багаж принимается и выдается через негабарит.

Кроме того, предпринимаются все меры для устранения неисправности, уточнил собеседник агентства.