Массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли во Внуково
Массовые задержки из-за сбоя системы обработки багажа произошли в столичном аэропорту Внуково. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.
Отмечается, что в аэропорту отключись все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складываются в кучу, в залах скопилась толпа пассажиров. В очередях многие проводят больше часа. На данный момент личные вещи сдают на стойке приема негабаритного багажа, там тоже образовалась очередь. В пресс-службе гавани уточнили РИА Новости, что сейчас в аэропорту есть технические неполадки в системе обработки багажа, багаж принимается и выдается через негабарит.
Кроме того, предпринимаются все меры для устранения неисправности, уточнил собеседник агентства.
Ранее в столичных аэропортах было задержано и отменено 23 рейса 1 октября. Так, во Внуково задержали два рейса и восемь отменили. В Домодедово задержали девять рейсов, в Шереметьево – четыре рейса. До этого пассажиров рейса Анталья – Санкт-Петербург более девяти часов продержали в Шереметьево. Из-за густого тумана самолет не смог приземлиться в Петербурге.