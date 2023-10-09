Турпоток в Казанский Кремль увеличился на 15%

Казанский Кремль за январь — август 2023 года посетили 3,3 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на "деловом понедельнике" сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

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Увеличение числа гостей по итогам первых восьми месяцев этого года зафиксировали в других казанских местах. Например, в музее чак-чака побывали свыше 33,5 тысячи человек — на 19,4% больше, чем в январе — августе 2022 года.

Музей "Городская панорама" за восемь месяцев посетили более 45 тысяч человек. Это на 11% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.