Российские блогеры отправились в путешествие через всю страну на такси

Команда интернет-медиа NN устроила эксперимент с самой длинной поездкой на такси, которая будет продолжаться минимум двенадцать дней.

О своем путешествии блогеры рассказывают в Telegram-канале. Как показывает опубликованный скриншот, они уже отправились в дорогу из Владивостока в Санкт-Петербург. Примерное время путешествия на снимке составляет 261 час и 24 минуты. Скорее всего, оно не учитывает остановки и отдых путешественников и самого таксиста.