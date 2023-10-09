Российские блогеры отправились в путешествие через всю страну на такси
Команда интернет-медиа NN устроила эксперимент с самой длинной поездкой на такси, которая будет продолжаться минимум двенадцать дней.
О своем путешествии блогеры рассказывают в Telegram-канале. Как показывает опубликованный скриншот, они уже отправились в дорогу из Владивостока в Санкт-Петербург. Примерное время путешествия на снимке составляет 261 час и 24 минуты. Скорее всего, оно не учитывает остановки и отдых путешественников и самого таксиста.
«Это будет самая длинная, самая долгая и самая дорогая поездка на такси в мире», — говорится в сообщении.
Что касается цены, то, как отмечается, поездка будет стоить минимум 500 тысяч рублей. при этом, по словам блогеров, они спланировали все детали поездки, включая вопросы безопасности развлечений.