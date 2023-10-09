В Приамурье откроют музей освоения Амура

Музей с выставкой-реконструкцией, посвященной освоению Амура в XVII веке, предполагают открыть в Приамурье на базе музейной копии Албазинского острога. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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"Компания "Атлас Майнинг" давно помогает нам в изучении и сохранении уникальной истории Амурской области. И сейчас она готова помочь в создании музея. Планируем к маю следующего года открыть полноценную выставку-реконструкцию. Благодаря спонсорской поддержке мы реализуем весь потенциал копии Албазинского острога", - приводятся в сообщении слова главы региона Василия Орлова.

Посетители смогут познакомиться с историей освоения Амура в XVII веке.

Экспозиция разместится на базе основных объектов копии острога. Здесь воссоздадут картины жизни и быта первых русских поселенцев, а также эпизоды героической защиты крепости во время осады маньчжурскими войсками. Планируется, что вся работа будет выполнена за семь месяцев поэтапно. Специалистам предстоит разработать комплекс архитектурных и инженерных решений, изготовить экспонаты, инфографику, фильмы, звукозаписи, а также смонтировать экспозиции.

Финансирование на себя готова взять компания "Атлас Майнинг", которая помогла построить саму копию острога. Кроме того, спонсор планирует вложиться в разработку проекта по обеспечению пожарной безопасности музейного комплекса.