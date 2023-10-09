Почувствуй себя Челентано: 5 винных маршрутов России

Еще летом стартовала Большая винная экспедиция. В ее рамках специалисты путешествуют по винодельням России, чтобы составить их рейтинг, а еще — показать потенциал нашей страны через гастрономические специалитеты и достопримечательности. А пока участники экспедиции готовятся подвести итоги, «Вечерняя Москва» узнала, какие варианты винного туризма можно найти сегодня.

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В любом времени года есть свои плюсы для путешествий.

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— Например, начало октября — удачная пора, чтобы отправиться в тур по винодельням страны. Жара спадает, отдыхающих становится меньше. К тому же начинается сбор урожая. По этому случаю некоторые винодельни даже устраивают праздники, — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Конечно, самые популярные направления для таких путешествий — это юг России. Всего же, по данным экспертов, около 70 виноделен и виноградарских хозяйств страны готовы принимать туристов.

И обед с аварцем

В рейтинг самых востребованных экскурсионных туров в этом году вошел Дагестан. Регион славится не только историей и природой, но и гастрономией. Акцент на этом делают многие компании. Стандартные винно-гастрономический туры в Дагестан включают в себя программу по красивым местам республики, обеды в гостях у настоящих аварских семей, посещение винодельни «Дербент Вино». Путешествие обойдется от 42 000 рублей с человека за пять дней.

Своими руками

Одним из самых популярных направлений винного туризма считается Краснодарский край. Лучшим решением будет отправиться в такую поездку в октябре. В это время года многие туроператоры включают в свои программы праздник сбора урожая, в котором вы сможете поучаствовать сами или подавить виноград ногами в бочках, почувствовав себя героями фильма «Укрощение строптивого».

Примерный маршрут выглядит так: посещение «Шато Пино», экскурсия на Château de Talu, прогулка по территориям Абрау-Дюрсо и винодельне «Мысхако». Программы включают и другие виды досуга. Путевка стоит около 45 000 рублей с человека за три дня.

Что за технологии

Не уступает Краснодарскому краю в винном туризме и Крым. Регион предлагает множество вариантов. Так, туристы могут взять обычные экскурсии. Но чтобы полностью окунуться в атмосферу, стоит рассмотреть вариант полноценного тура.

Один из самых популярных включает в себя посещение Балаклавы, пещерного города Эски-Кермен, каньонов, ну и, конечно, виноделен. Изюминка — Uppa Winery. Это уникальная винодельня, производящая биодинамическое вино. Четырехдневный тур обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Волгоград удивит

Немногие знают, что в Волгоградской области делают самое северное вино юга России. Местные туроператоры приглашают на экскурсии в винодельни «ГусевЪ», «Покровская», «Зимовец» и «Вилла София». Длительность — пять часов. За это время вы сможете узнать, каким трудом дается виноградарство в этом регионе, попробовать новые сорта вин и насладиться видами. Стоимость — 13 000 рублей за группу из трех человек.

Со вкусом истории

А в живописных окрестностях Кисловодска вы сможете посетить старинное винное хозяйство, где итальянцы и немцы создавали вина для внука Николая I, проследить все этапы производства напитка, осмотреть исторический погреб и продегустировать восемь образцов продукта. В рамках экскурсии предлагают отправиться и на рыбный завод, участников также ждет вкусный ужин. Программа займет около пяти часов. Стоимость — 10 500 за группу из четырех человек.

Тем временем

Археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками вина при раскопках гробницы египетской царицы Мернейт. Возраст напитка в них составляет порядка 5000 лет. Сосуды оказались абсолютно герметичны. Анализ жидкостей поможет узнать, каким было искусство виноделия до нашей эры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии: