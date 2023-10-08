Более 2 млн деловых туристов посетили Москву за полгода

Более 2 млн деловых туристов посетили Москву за шесть месяцев этого года
В первом полугодии 2023 года Москву посетили более 2 млн деловых туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Москва – деловой центр, где есть все условия для проведения бизнес-мероприятий международного уровня. В первом полугодии 2023 года столицу посетили свыше 2 млн деловых туристов – это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня этот сегмент туризма не только полностью восстановился до уровня доковидных показателей, но и превзошел их», – приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова.
Отмечается, что Москва становится более доступной для иностранных гостей из-за возможности оформления электронной визы. Этим могут воспользоваться туристы из 55 стран.
«Кроме того, путешественников привлекают высокий уровень безопасности в Москве среди других мегаполисов мира и развитая конгрессно-выставочная инфраструктура. В городе находится более 30 площадок, общая вместимость которых составляет свыше 40 тыс. человек. Там проводятся деловые мероприятия – от форумов до международных выставок. В Москве также насчитывается более 1,9 тыс. гостиниц и свыше 18,5 тыс. мест общественного питания», – говорится в сообщении.