Более 2 млн деловых туристов посетили Москву за полгода

«Москва – деловой центр, где есть все условия для проведения бизнес-мероприятий международного уровня. В первом полугодии 2023 года столицу посетили свыше 2 млн деловых туристов – это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня этот сегмент туризма не только полностью восстановился до уровня доковидных показателей, но и превзошел их», – приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета по туризму Евгения Козлова.