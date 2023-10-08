Сколько будет стоить номер в отеле на ноябрьских праздниках

Через месяц в России начнутся длинные ноябрьские выходные. Аналитики посчитали, во сколько обойдется средняя ночь в гостинице во время путешествия в эти дни. Также они узнали, какие направления станут самыми популярными. Об этом – в материале «ФедералПресс».

© unsplash.com

В России вырос спрос на гостиницы во время ноябрьских праздников

В России вырос спрос на туристическое жилье на длинные ноябрьские выходные. За год он увеличился в полтора раза. При этом цены остались на прежнем уровне, рассказывают в МТС Travel и Bronevik.

Исследование аналитиков сервиса показало, что бронирование отелей и другого жилья для туристов в период с 4 по 6 ноября увеличилось в полтора раза. Средний чек в гостинице в эти дни составляет 4,8 тыс. рублей за сутки. Это на 3 %, или 100 рублей, выше, чем стоимость в обычные дни.

При этом за год цена за бронирование гостиницы на ноябрьские праздники выросла на 600 рублей – она составляет 5,1 тыс. рублей за сутки.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются отели с тремя и четырьмя звездами.

В какие города россияне отправятся на ноябрьские праздники

Самым популярным городом для отдыха на ноябрьские праздники стал Петербург. Туда отправится каждый десятый турист с 4 по 6 ноября.

Средняя стоимость номера в гостинице Северной столицы – 5,2 тыс. рублей за сутки.

Десять процентов туристов посетят столицу. Шесть процентов отдыхающих отправятся в путешествие в Мурманск. Остановка в отелях этих городов обойдется в 5,9 и 4,7 тыс. рублей соответственно.