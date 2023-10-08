В Сочи объявили штормовое предупреждение

"Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края. С 08:30 - 09:30 мск 8 октября и до конца суток, а также в течение суток 9 октября на участке Магри - Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.