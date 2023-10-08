5 плавучих гостиниц, в которых можно отдохнуть в России

В Европе гостиницами на воде уже давно никого не удивить, а вот для России это относительно новый вид размещения путешественников. Обычно плавучие отели представляют из себя специальные домики или списанные судна, которые переделали под заселение туристов. Как правило, там нет пятизвездочного комфорта, зато есть возможность отдохнуть под шум волн. Рассказываем, где в России можно остановиться в таком отеле.

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Отель "Адмирал Марина Клаб", Московская область

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На территории яхт-клуба на берегу Клязьминского водохранилища, помимо коттеджей в лесу и прочей инфраструктуры, есть шесть домиков на воде. Номера довольно простые (отель категории "две звезды"), но все необходимое там есть: кровать размера king-size, кондиционер, балкон и мини-бар. Рядом стоянка для личного водного транспорта постояльцев. На территории есть открытый бассейн, зона загара и неплохой ресторан.

Сколько стоит: один домик на двоих обойдется в 10 тысяч рублей в сутки по будням и 12 тысяч по выходным. Летом придется доплатить за пользование бассейном и другой инфраструктурой: 1,5 тысячи за взрослого и 1 тысячу за ребенка от 6 до 12 лет. Детей до шести лет пропускают бесплатно.

Аквахостел, Санкт-Петербург

Бюджетный хостел в центре Северной столицы разместился на настоящем корабле, пришвартованном на берегу реки Ждановки неподалеку от стадиона "Петровский". Виды с верхней палубы открываются просто потрясающие.

Хостел занимает четыре этажа и считается самым большим в городе. В хостеле есть номера от двух до восьми человек, каждый из них – это каюта, оформленная в морском стиле. Из развлечений есть настольный футбол и игровая приставка, прокат роликов и велосипедов.

Сколько стоит: койко-место – от 500 рублей в сутки с человека, двухместный номер – от 2 тысяч.

"Тайники севера", Архангельск

Эта база отдыха – просто праздник для интровертов. Здесь есть домики-бани на воде, куда в теплые дни привозят на лодке, а зимой – на снегоходе. Плеск воды и пение птиц умиротворяют посетителей с первой секунды.

Зимой на базе можно покататься на снегоходах и понаблюдать за северным сиянием – в том числе прямо из парной. А летом гостей ждут сапы и каноэ. В любое время года постояльцы могут приготовить блюда на мангале или коптильне. Запас дров для шашлыков здесь тоже всегда найдется.

Сколько стоит: цена на домик на четверых в будни обойдется от шести тысяч в сутки, в выходные – от семи тысяч. Также есть вариант приехать на базу без ночевки. В этом случае нужно заплатить от пяти тысяч рублей.

Коттеджи "Матриярви", Карелия

Концепция этого кемпинга – цифровой детокс. Здесь есть коттеджи, в которых сигнала иногда хватает разве что на переписку в мессенджерах. А в домиках на воде и вовсе нет никакой связи с внешним миром. Всего их три, в каждом могут остановиться максимум два человека. Увы, гостей с детьми здесь не размещают.

Общая зона с душем, кухней, баней-бочкой и туалетом находится примерно в 100 метрах от каждого домика. Если и есть вероятность пересечься с соседями, то только там. В самих домиках минимум удобств: кровать, терраса со столом и стульями, холодильник и чайник. Но когда каждый день видишь совершенно роскошные рассветы и закаты, обстановка вокруг уходит на второй план.

Сколько стоит: домик на двоих – от 4 тысяч рублей в сутки.

"Витязь", Калининград

С борта научно-исследовательского судна "Витязь" в свое время измеряли глубину Марианской впадины, а сегодня здесь располагается экспозиция Музея Мирового океана. Часть кают переоборудовали в отель, все они носят имена известных исследователей, писателей и режиссеров. Например, Жюля Верна и Эрнеста Хемингуэя.

Каюты небольшие – от 6–8 квадратных метров, из удобств в номерах – обогреватель, санузел, холодильник и микроволновка. В самом музее регулярно проводят всевозможные выставки и показывают кино про океан и космос.