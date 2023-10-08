Туристы назвали главные достопримечательности России
Туристы, в ходе опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip, назвали самые известные достопримечательности Российской Федерации.
Согласно данным опроса, самой известной и посещаемой достопримечательностью является Красная площадь в Москве. Второе место занял Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, а третье – Эрмитаж.
В список самых известных мест России попали также Петергоф, Третьяковская галерея, Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, озеро Байкал и Кижи.
Ранее «СП» писала о том, что министерство образования Франции закрыло пять школ, в которых были обнаружены клопы.