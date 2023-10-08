Туристы назвали главные достопримечательности России

Туристы, в ходе опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip, назвали самые известные достопримечательности Российской Федерации.

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Согласно данным опроса, самой известной и посещаемой достопримечательностью является Красная площадь в Москве. Второе место занял Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, а третье – Эрмитаж.

В список самых известных мест России попали также Петергоф, Третьяковская галерея, Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, озеро Байкал и Кижи.