Интерес российских туристов к родному краю повысился

Журавль, вальяжно гуляющий вдоль трассы, ведущей к Александровской слободе. Уютные улочки провинциального Мышкина, усыпанного яблоками до самых берегов Волги.

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Ромашковый чай с малиновым пирогом в деревеньке Васюково Тверской губернии. А прямо у стен древнего монастыря Свято-Введенской островной пустыни, что под Покровом, гнездятся крикливые чайки. Миниатюрный Зарайск с самым маленьким древним кремлем — как игрушка. Городище Старая Рязань, место силы: эту землю, обожженную татаро-монгольским нашествием, охраняет сейчас смотритель и зовут его — не поверите! — Александр Есенин. А в деревеньке Сигово, где проживают потомки малого народа сето, уверена, прямо в эту минуту принимает гостей Малле, добродушная хозяйка усадьбы. И легенды о «псковской чуди» она расскажет — заслушаешься! Бескрайние поля, леса как в сказках, берега-обереги великих рек с дышащими вековой историей храмами.

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Увидеть, услышать, впитать все это, а потом взахлеб делиться не просто впечатлениями, а восторженной ошарашенностью от случайно увиденного чуда. Оно у нас везде, куда ни отправься. В одной из башен Изборской крепости в солнечный день можно увидеть яркую радугу. Синий камень, «всплывший» в стародавние времена на берег Плещеева озера, исполняет желания. Не верите? До Переславля-Залесского из Москвы пара часов езды — проверьте! А в Суздале колокола вдруг сами по себе начинают звонить. В Великом Новгороде шаг сделаешь — и на мостовую девятого века попадаешь. Дух захватывает и хочется — еще. В Астрахань нужно: там сейчас как раз поля лотосов цветут.

И у вечных вод Байкала посидеть бы, тишину послушать, о жизни пофилософствовать. Хочу и туда добраться. А калмыцкий чай пробовали? Мне, как, кстати, и Пушкину, он не очень понравился, хотя нынче в Элисте этот напиток на лечебных травах заваривают.

Пьют его и не болеют.

Туристические агентства отмечают повышенный интерес российских путешественников к родному краю. Вот и этим летом 80 процентов жителей страны выбрали внутренний туризм. И, как недавно сообщил Фонд общественного мнения, все больше граждан выезжают на отдых в другие регионы не только в отпуск, но и на пару дней. Эксперты чаще объясняют тенденцию так: мол, за границу теперь дорого и сложно, оттого народ дома и остался. Не согласна я с этой версией.