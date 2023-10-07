Туристические перспективы Вологды обсудили в Доме масла

Дом вологодского масла открылся в областной столице 19 сентября. За короткий промежуток времени его посетили порядка 3500 человек. Музей будет способствовать развитию туризма в городе, о чем накануне рассуждали Мэр города Сергей Воропанов, члены Общественной палаты РФ и представители туристической сферы.

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Дом масла расположен в отреставрированном доме купца Александра Бурлова, что символизирует слияние двух знаковых вологодских брендов — вологодского масла и вологодского деревянного зодчества. Это в первую очередь туристический объект, ещё одна точка притяжения гостей нашего города. Всего в Вологде находится в работе 37 памятников деревянного зодчества. Это уникальный опыт для многих городов страны.

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«Вологда — это резной палисад, деревянное зодчество, конечно, вологодское масло. Мне не хватает в городе развития собственных брендов. В кафе могут обращать большее внимание на местную кухню, чтобы бренд масла работал на 100 %. Деревянные дома шикарные, нужно, чтобы вывески на них были унифицированы», — отметила директор Краснояского краевого центра туризма и краеведения Наталья Грушевская.

В этом году Вологду уже посетили 675 тысяч гостей. К 2030 году городская команда ставит задачу принять 2 млн человек. Сейчас в Вологде 56 гостиниц, но полностью они заполняются только в июне и в новогодние каникулы. Это значит, что у города уже есть потенциал для развития. 156 кафе и ресторанов, число которых с каждым годом растет, также ждут гостей.

«Когда мы обсуждали на форуме силу России, я сказал, что наша страна стала самой большой именно благодаря выходцам из Вологодской области: Семён Дежнев, Ерофей Хабаров и другие. Я четыре раза был в Вологде. У региона огромный туристический потенциал. Бренды вологодского масла, кружева, деревянное зодчество, Белов и Шаламов. Город можно воспринимать как центр русской культуры. Но на сегодняшний день это больше место для культурно-познавательного туризма. Не хватает мест пляжного отдыха, горнолыжных курортов. Туристический поток достаточно узкий. Это необходимо менять, и видно, что власти города работают в этом направлении», — говорит член совета Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

В настоящее время управленческая команда города Вологды во главе с Сергеем Воропановым проходит обучение в школе «Сколково» по отраслевой образовательной программе, направленной на развитие индустрии гостеприимства. Программа состоит из пяти модулей. Они посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой в условиях неопределённости.

Результатом обучения станет новая программа по гостеприимству, к её разработке будут привлекаться представители гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических агентств, гиды, журналисты и все, кто так или иначе заинтересован в этой теме.

«Вологда — город с огромным туристическим потенциалом. Она привлекает своей самобытностью, богатой историей, традициями, уникальными памятниками архитектуры, деревянным зодчеством. За последние годы мы наблюдаем рост потока туристов. В 2022 году Вологду посетили более 200 тысяч человек, что на 3,4 % выше уровня 2021 года. По целям поездки преобладают служебный, культурно-познавательный и событийный туризм, небольшая доля приходится на паломнический и лечебно-оздоровительный. Мы обязательно проработаем все предложенные инициативы, чтобы увеличить турпоток. Для этого у нас существуют 35 проектных комитетов. Их работу курирует “Городской проектный центр "Вологда”», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.