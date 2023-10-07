Ежегодный турпоток на Кубань может вырасти на 5 млн человек

Благодаря проектам, которые реализуются в Краснодарском крае, дополнительный турпоток в регион по прогнозам должен увеличится примерно на 5 млн человек в год. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

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Так, по его словам, в регионе сегодня реализуется около 500 крупных инвестпроектов на общую сумму более 2,6 трлн рублей. Например, четыре из них создаются совместно с Корпорацией Туризм.РФ: якорный проект федерального значения - всесезонный семейный курорт "Новая Анапа", "Абрау-Дюрсо", "Турьев Хутор" и курортно-оздоровительный комплекс "Высокий Мыс".

В 2023 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Кубань получила из бюджета 630 млн рублей. Также в 2023 году ей выделены дополнительные средства в размере 97,9 млн рублей на создание модульных средств размещения, еще 30,2 млн рублей на это предусмотрены в 2024 году. Вклад отрасли туризма в валовый региональный продукт Краснодарского края в этом году должен достичь 6,3%, подчеркнул Чернышенко.

Он также отметил, что уже в прошлом году число отдыхающих в Краснодарском крае достигло допандемийных значений. Во многом это благодаря развитой инфраструктуре. По его словам, сегодня гостиницы и отели Кубани одновременно могут принять до 500 тысяч человек.