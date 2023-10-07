Российские древности: башенный комплекс Таргим

Сегодня мы с порталом «Российские древности» продолжим закрывать наши долги и отправимся по местам нашего летнего путешествия 2022 года и отправимся в край высоких каменных башен, в Джейрахский заповедник. Всего 61 километр от аланского Владикавказа — полтора часа с учетом паспортного контроля на въезд в приграничную зону (у граждан иностранных государств могут быть проблемы) и с учетом серпантина на перевале Цей-Лоам — и вот мы в прекрасном горном ингушском селе Таргим. Только не забудьте заправиться во Владикавказе: по пути будет только одна заправка, и только с 95 бензином. Ну и осторожнее в горах!

© InScience

Территория Джейрахского заповедника — это высочайшая концентрация древних архитектурных памятников. Здесь есть и древний христианский храм Тхаба-Ерды, и некрополи, но, конечно, больше всего здесь башенных комплексов — родовых поселений средневековых ингушей с жилыми, полубоевыми и самыми знаменитыми, высокими боевыми башнями. Недаром горы Ингушетии называют «страной башен». Более того, самоназвание ингушей — «гIалгIай» — по мнению ряда исследователей, этимологизируется как «строитель», «житель башен» (так считает, например, известный историк ингушских древностей Макшариб Мужухоев. Впрочем, вопросы этногенеза и этимологии самоназвания ингушей гораздо сложнее. Интересующихся мы с удовольствием отошлем к главам фундаментального труда «Средневековая Ингушетия», написанного археологом Евгением Игнатьевичем Крупновым, который посвятил изучению этого края всю свою жизнь).

Видео дня

Более того, у ингушей даже сохранилась героическо-эпическая песня (илли) о строительстве башни — уникальное произведение, подобного которому нет у иных народов. В народе говорят: «Человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп». Что ж, Таргим содержит в себе все, что нужно человеку.

Прежде, чем рассказать о самих башнях, скажем несколько слов о селениях. Де-факто, каждый башенный комплекс — это нечто среднее между родовым замком средневековых рыцарей и греческим полисом. Поэтому башни — это и крепость, и дом, и сигнальная структура: от комплекса до комплекса редко было более 500 метров, и башни соседей всегда прекрасно видно, поэтому за минуты весть о приходе неприятеля могла разлететься по всему краю.

Что же такое ингушская башня и как появился такой тип построек? Специалисты считают, что все началось с циклопических построек бронзового века, остатки которых до сих пор встречаются на территории горной Ингушетии. «Циклопическими» они названы не из-за своих размеров, а, скорее из-за размеров камня, из которых они сложены. Историки прошлого считали, что только античным циклопам было под силу такое перемещать. Есть остатки таких зданий и в Таргиме.

Циклопические древние постройки естественным образом трансформировались в самый древний тип башенных зданий: жилые башни (гӏа́ла). Эти башни имели в плане квадрат или прямоугольник размером от 5х6 до 10х12 метров и два-три этажа в высоту (до 12 метров). В центре стоял «ердабӏоагӏа» — каменный опорный столб, на который опирались межэтажные перекрытия.

Первый этаж предназначался для скота и коня, второй этаж — самый высокий, до 3-4 метров — был жилым, «лакхера цӏа». Здесь располагался и главный очаг. Третий этаж — при наличии — чаще всего работал складским помещением и имел гостевое спальное место.

Изначально жилые башни имели и оборонительное значение, и самые старые из них имеют бойницы для стрельбы. Однако постепенно в башенном строительстве началась специализация. Вначале появились полубоевые башни — более высокие с меньшей площадью. Здесь мы видим уже 3-4 этажа, отсутствует центральный столб, а в верхней части есть боевые балкончики-машикули.

Однако на этом эволюция ингушского зодчества не заканчивается. Своей вершины башенное строительство достигает в XIII-XVII веках, когда появляются подлинно боевые башни (вIов). Узкие, с большим уклоном сужения стен — от обычных 10-11 градусов до рекордных 14 градусов в селе Верхний Лейми. Высокие: боевые башни Ингушетии достигают 20-25 метров в высоту.

Если башня ставилась в месте, не имеющем естественной защиты, где противник может подойти вплотную к стенам, то она завершалась пирамидальным ступенчатым покрытием из 13 сланцевых плит, которое венчал пирамидальный замковый камень. В ином случае строилась башня с плоским покрытием, которое иногда сопровождало зубчатое завершение. Ныне в Ингушетии из учтенных башен 50 имеют пирамидальное покрытие, более 40 — плоскую кровлю, а у более 30 мы не можем установить, как они были завершены, поскольку ныне памятники, к сожалению, полуразрушены.

Первый этаж боевой башни предназначался для пленников и припасов, второй служил жильем на случай осады. Попасть в башню можно было только через второй этаж, поэтому таран осаждающие применить не могли.

Над вторым и последним этажами делались каменные стрельчатые своды, которые одновременно придавали сейсмостойкость зданию и не давали поджечь перекрытия, если враг ворвался внутрь, а осажденные заперлись наверху. Между остальными этажами перекрытия делались деревянные, а перемещаться между этажами можно было только по приставным лестницам через лазы в углах перекрытий. На верхнем этаже размещалось оружие и были приделаны боевые балкончики-машикули (чӏерх).

Мы просим прощения у читателя за столь пространный рассказ — но один раз его стоило написать, чтобы потом отсылать к нему всякий раз, когда мы будем писать о памятниках башенного зодчества Ингушетии, о которых, увы, в частностях — если речь идет о конкретных памятниках — информация достаточно скудна.

Итак, вернемся в Таргим, расположенный на высоте 1080 метров над уровнем моря. К слову сказать, поскольку это один из самых знаменитых башенных комплексов Ингушетии, у него — в отличие от подавляющего большинства памятников — есть свой собственный сайт. Де юре — это село, входящее в состав сельского поселения Гули Джейрахского района Ингушетии. Территория Таргима — вся, целиком — входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

О происхождении названия ученые спорят. Одни возводят это название аж к библейскому внуку Иафета и сыну Гомера (не того, что с «Одиссеей») Фогармосу, 10 сыновей которого ассоциируют с народами Северного Кавказа и Причерноморья. Другие исследователи считают, что «Таргим» в переводе означает «щит». Есть на эту тему и древняя легенда о трех богатырях. По преданию мощные замковые крепости Таргим, Эгикал и Хамхи в долине Гӏалгӏай Коашке («Галгайские дворы») основаны тремя одноименными братьями — сыновьями легендарного Аьлби-ерда (в других источниках Га). Самым младшим из них был Таргим (Тӏаргам), который поселился за рекой Асс и основал это селение. Хамхи и Эгикал — ныне тоже башенные комплексы, совсем рядом. Впоследствии крепость Таргим вошла в сообщество под названием Хамхинский шахар, название которого как раз и означает «три города».

На территории комплекса можно увидеть все ключевые элементы древней архитектуры Ингушетии. Здесь есть остатки циклопических построек второго тысячелетия до нашей эры, на руинах которых то ли в XII, то ли в XV веке возник тот Таргим, который мы знаем.

В средневековом Таргиме сохранилось четыре боевые, две полубоевые и более 20 жилых башен, на некотором расстоянии от комплекса есть свой «город мертвых» — некрополь с 19 склеповыми могильниками и двумя мавзолеями, есть пять святилищ. К слову, о некрополях: ингушские склепы — это отдельная глава в архитектуре. Здесь до недавнего времени было принято хоронить, не предавая покойного земле, а оставляя в склепе. Во многих древних склепах вы до сих пор можете увидеть кости тех, кто строил эти замечательные башни, жил и воевал в них.