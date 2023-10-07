Смертельно опасную медузу выбросило на берег Анапы
В Черном море медузы обычно прозрачные или белые. Поэтому местные жители тут же стали фотографировать это синее чудо чудное и снимать на видео, а после выложили редкую медузу в своих соцсетях.
Биолог из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов определил, что странное создание — это ядовитая кубомедуза. Такие медузы раньше не заплывали в Черное море. И уж точно не доходили до наших берегов. Характерная среда для них - Атлантика. Для людей эти синие медузы очень опасны: они обладают большим числом стрекательных (крапивных) клеток и сильнодействующим ядом.
Ученый предположил, что синюю медузу занесло в Черное море из теплых морей. А изменение климата (было очень жаркое лето) и начавшийся процесс осолонения Черного моря, концентрация соли в котором повышается, позволили экзотической гостье выжить. Правда, прожила она недолго. До сильного шторма. И будем надеяться, не успела оставить в Черном море потомства, поскольку встречи с синей кубомедузой для отдыхающих смертельно опасны.
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Рыбный дождь
А в это время на другом конце нашей необъятной родины, на Сахалине, прошел рыбный дождь. В буквальном смысле этого слова. В местные воды зашли огромные косяки скумбрии и анчоуса. Рыбе стало так тесно, что, к изумлению местных жителей, крупные рыбины начали выбрасываться из воды на берег. Теперь на пляжах ее собирают руками и набирают так целые ведра. Периодически местные собиратели улова на берегу получают очередной выбросившейся рыбиной по голове. Но это не останавливает любителей «рыбной ловли». Такая «рыбалка» может обеспечить всю семью ценной продукцией на несколько месяцев вперед, если уметь ее правильно заготавливать.