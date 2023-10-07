Смертельно опасную медузу выбросило на берег Анапы

В Черном море медузы обычно прозрачные или белые. Поэтому местные жители тут же стали фотографировать это синее чудо чудное и снимать на видео, а после выложили редкую медузу в своих соцсетях.

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Биолог из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов определил, что странное создание — это ядовитая кубомедуза. Такие медузы раньше не заплывали в Черное море. И уж точно не доходили до наших берегов. Характерная среда для них - Атлантика. Для людей эти синие медузы очень опасны: они обладают большим числом стрекательных (крапивных) клеток и сильнодействующим ядом.

Ученый предположил, что синюю медузу занесло в Черное море из теплых морей. А изменение климата (было очень жаркое лето) и начавшийся процесс осолонения Черного моря, концентрация соли в котором повышается, позволили экзотической гостье выжить. Правда, прожила она недолго. До сильного шторма. И будем надеяться, не успела оставить в Черном море потомства, поскольку встречи с синей кубомедузой для отдыхающих смертельно опасны.

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